女公關保護令生效隔天就喪命 張斯綱籲設「智慧手表」系統補破網

親密關係暴力案件頻傳，韓國自3年前推廣「智慧手表定位追蹤系統」，強化被害人的即時保護，相較台灣多仰賴手機App主動報案，在受脅迫的情境下明顯侷限。（示意圖：shutterstock／達志）

近年親密關係暴力案件頻傳，被害人雖聲請保護令仍難逃死劫。北市議員張斯綱指出，韓國自3年前開始推廣「智慧手表定位追蹤系統」，透過科技輔助執法，強化被害人的即時保護，相較台灣多仰賴手機App主動報案，在受脅迫的情境下明顯侷限，應引進更主動、精準的保護機制。北市社會局則坦言，受限於技術、預算、隱私及跨縣市管控等問題，相關作為仍須中央統籌研議。

張斯綱表示，自民國110年至114年10月，親密關係暴力案件佔北市家暴刑事案件52.05％，其中違反保護令的案件共1395件、達18.59％，更有591件屬於「重複加害人」，佔違反案件的42.37％，顯示同一加害人多次無視法律禁令，保護令形同虛設。

廣告 廣告

張斯綱說，近期信義區女公關命案，保護令生效僅1天被害人即遭殺害；土城殺妻案更是當日開庭結束後即發生憾事，都凸顯保護令從核發到執行間，存在致命的時間落差與監控不足。

張斯綱指出，面對跟蹤騷擾與家暴威脅，韓國警方111年推廣「智慧手表定位追蹤系統」，系統整合Wi-Fi、GPS及基地台訊號，被害人遇險時只需按下按鈕，系統即刻傳送精確位置至警方指揮中心；求救時手表保持靜音，避免激怒加害人；裝置由警方配發給經評估的高風險對象，直接連線警政系統。相較傳統報案系統定位成功率僅30％，大幅提升至94％，誤差範圍也縮小至50公尺內。

張斯綱說，台灣雖有「警政服務App」或民間的「HelpMee App」提供求助功能，但多需使用者主動求救、操作手機，在緊急時刻恐緩不濟急，北市作為首善之都，應率先建立智慧手表系統，提供高危險被害人24小時的貼身保護，別再讓保護令只是一張無用的廢紙，避免下一個悲劇發生。

社會局回應，北市都會區人口密集、高樓林立，致GPS信號形成多路徑效應，即使定位精準度已提高，仍會造成定位偏離；相關技術有賴電信業者整合及強化GPS信號接收站基礎建設，需克服高額成本預算及隱私權適法性議題；另實務上因現今交通便利，被害人活動軌跡常橫跨不同縣市，恐超過市府管控範圍，造成第一線人員執行監控及緊急救援的限制。

社會局指出，家暴政策及制度規畫的中央主管機關為衛福部，科技防暴相關配套措施，含定位系統、跨部會資料整合與法律授權，仍須由中央統籌，確保跨縣市運作與系統一致性；衛福部已邀集相關部會討論引入科技設備監控措施可行性及研議修法，倘中央研議推動全國性科技設備監控政策，北市將依權責配合辦理。

★《中時新聞網》關心您，拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

更多中時新聞網報導

阿信助F3合體圓夢 言承旭叫他長腿信

畫家林月嬌 讓東西方藝術相遇

蕭亞軒登湖南衛視唱跨年