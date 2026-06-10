女公關遭恐怖情人30刀奪命 夜店保全劉柏葳延押禁見2月

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

〔記者翁靖祐／台北報導〕台北市信義區7月30日信義威秀地下停車場，27歲的谷姓夜店女公關遭到其22歲前男友夜店保全劉柏葳殘忍殺害，台北地檢署於去年11月偵結此案，依殺人罪起訴劉，全案將交由國民法官審理，劉被羈押迄今，台北地院日前裁定劉自6月27日起，延押禁見2個月。

劉柏葳和谷女2021年因在信義區夜店RUFF NIGHT CLUB工作相識，交往後於吳興街租屋同居，但劉具有暴力傾向，經常對谷女進行施暴，甚至在去年5月因懷疑谷女不忠，出手對谷女掌摑、掐脖，致使谷女臉部受傷、鼻血不止。

廣告 廣告

此外，劉還對谷女的各個名牌衣服、家電進行破壞，其中包括iPad平板、Dyson空氣清淨機、吹風機等電器以及LV、CHANEL、DIOR、GUCCI、PRADA、巴黎世家等共計35項精品服飾全數被劉給破壞殆盡，而劉所涉及的毀損、傷害罪，最後被判處劉6月有期徒刑，得易科罰金，劉上訴以後遭到駁回。

面對長期的家暴，谷女忍無可忍，於案發隔日聲請保護令，保護令於7月28日生效。然而，在保護令生效前，劉男曾於5月30日、7月12日、7月17日前往谷女的住處徘徊，等候谷女，使谷女心生畏懼。案發當天，劉男接到警方來電，告知其針對保護令所需要注意的事項，但劉男卻直接在當天犯下本案。

去年7月30日晚間，劉男在承租i-Rent後，於晚間8時10分抵達信義區松壽路18號B1停車場，在蹲守半小時後，等到路過的谷女，並於8時41分持彈簧刀朝其頸部、背部、腹部猛刺，最終將其棄置於地下室樓梯間後，在8時42分完成繳費離開現場，而在這1分鐘內，劉至少砍了谷女30刀，谷女最終送醫不治。

本案於去年11月偵結，檢方認為劉男殺人意圖明確，依法提起公訴，全案交由國民法官審理。今年5月開庭時，劉柏葳對犯行坦承不諱，他主張自己是因為不滿谷女對於關係的處置且雙方具有金錢上的矛盾、衝突才會犯下本案。目前他並未和家屬達成和解，全案預計將於7月開始密集審理。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

【看原文連結】

更多自由時報報導

獨家》嘉市警一分局偵查隊分隊長疑涉貪 遭拘提到案

豪雨炸不停！6/10停班停課一次看 1縣市宣布繼續放

涉洩漏搜索訊息給羅智強！高金素梅前助理張俊傑 北院裁定千萬交保

獲美方「破格接待」？鄭麗文曬1照 結果只是......

