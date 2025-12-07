女兵遭士官長「抱大腿、推臀」！他遭記2大過喊冤

社會中心／張予柔報導



陸軍金門防衛指揮部烈嶼守備大隊一名周姓士官長，因多次在訓練期間以「協助上車」為由，出現不當肢體接觸，甚至還在群組開黃腔，被女同仁投訴違反性別分際。案件經由人評會記2次大過懲處後，他不服提出行政訴訟，官司一路打到最高行政法院。最高行政法院近日作出最終判決，駁回周的上訴，全案正式確定。

陸軍士官長稱「抱大腿、推臀」是協助女兵上車！遭記2大過喊冤…大反轉結局曝

調查發現，周姓士官長在訓練中多次以肢體接觸「協助」女同仁，並開出格玩笑與不當言語，行為已明顯逾矩。（圖，非當事人／民視新聞）判決指出，人評會接獲申訴後展開調查，發現周姓士官長在2021年任職機械化步兵連期間，曾在訓練時以手環抱女同仁大腿、手推屁股、膝蓋頂背、拉手腕等方式「協助」登上中型戰術輪車，行為明顯逾矩。他還曾對女性同仁說出「你這麼大隻，我應該抱不動妳」、「像她這麼小隻的就可以抱得起來」等，更有女同仁在群組提醒繳飲料錢時，他竟回覆「好噢，接受錢債肉償嗎？」。

周姓士官長因多次不當肢體接觸遭記兩大過，他辯稱只是協助訓練與玩笑。（圖，非當事人／民視新聞）

烈嶼守備大隊認定，周的行為已經違反《國軍人員騷擾處理及性侵害預防實施規定》，在110年9月的評會中，決定給予兩大過處分。周則熱為，自己的行為沒有騷擾意圖，主要是為了協助同仁盡快上車以及開玩笑心態，最多只是輕度肢體騷擾，卻被處以最重懲罰，違反了比例原則。

最高行政法院最終逆轉，認為人評會的判斷並未違反法律，周的行為已足以影響部隊紀律與性別尊重界線，原處分適當。（示意圖，非當事人／翻攝自Unsplash）

根據《聯合新聞網》報導，案件在法院來回數次，台北高等行政法院起初認為，軍方懲處屬內部管理措施，不得提起行政訴訟，裁定駁回；北高行更一審採信周的主張，認定他以「開玩笑方式」互動，不構成重度違失，判決周勝訴。烈嶼守備大隊不服再上訴，最高行政法院最終逆轉，認為人評會的判斷並未違反法律，周的行為已足以影響部隊紀律與性別尊重界線，原處分適當，最終定讞。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

