中部中心/王俞斐、黃信儒台中報導

台中有女子凌晨酒駕上路，撞上路旁的2部轎車和1部轎車，自己也因為全身多處擦挫傷，被送往醫院救治，警方到場酒測，酒測值遠遠超過0.25毫克，被依公共危險罪，移送偵辦。

女凌晨酒駕上路! 連撞3車 全身擦挫傷送醫

女凌晨酒駕上路連撞3車 全身擦挫傷送醫(圖/民眾提供)





黑色轎車一路直行，卻突然偏離車道，撞上停放在路旁的2部小客車，機車也因為被波及側翻倒地。首當其衝的白色轎車，左後車尾幾乎全毀，地上滿是車殼零件。肇事車輛，車頭也嚴重毀損。

肇事沈姓女子在家飲酒開車外出 酒測值超標被依公共危險罪移送(圖/民眾提供)





肇事的，是47歲沈姓女子，車禍也導致他全身多處擦挫傷，被抬上擔架，送往醫院救治。車禍發生在9日凌晨兩點多，台中北屯區東山路一段上，肇事的沈姓女子，在家飲酒後，卻還是堅持開車外出，下場就是在半路，連撞3台車，被依公共危險罪移送。

沈姓女子這一撞不只受傷掛彩 還得負起3部車輛的車損賠償(圖/民眾提供)





沈姓女子這一撞，不只自己受傷掛彩，還得負起3部車輛的車損賠償，酒駕的代價，真的不小。





《民視新聞網》提醒您：喝酒不開車、開車不喝酒！

未成年請勿飲酒，飲酒過量，有礙健康！

原文出處：女凌晨酒駕上路! 連撞3車 全身擦挫傷送醫

