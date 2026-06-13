女刑警偷吃人夫被抓包 年薪300萬科技業元配氣炸提告

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〔記者林嘉東／台北報導〕辦案辦上床！台北市某分局偵查隊女刑警，去年辦案時結識林姓人夫，被控在核對林男身分時，已知對方有家室仍與其交往，不僅LINE給林男「我好想你」、「濕了？」等調情訊息，還傳自慰影片給林。年薪高達300萬元的科技業林男妻子發現後，崩潰提告求償70萬元精神慰撫金。台北地院審結，判女刑警應賠償林妻18萬元。

林妻提告指控，先生去年9月間因涉及刑事案件到台北市某分局偵查隊配合調查，因而結識了當時承辦、製作筆錄的女刑警。女刑警進行人別訊問與身分證核對時，明知先生已婚有一個小孩，仍於去年10月起先生交往，並多次發生性關係。

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林妻指控，先生為了隱瞞與女刑警交往，將女警的LINE帳號改為「星展銀行」，但仍被她發現這位「展星銀行」傳來的訊息，除了「我好想你」、「好想靠在你旁邊休息」、「我很想你，每次短暫的見完面，我離開都很難過」、「濕了？」等調情訊息外，還有2人視訊通話時女刑警自慰畫面，氣得向女刑警求償70萬元精神慰撫金。

法院審理時，女刑警坦承偷吃人夫，但以2人交往僅2個月，林妻求償70萬元過高，盼法官能酌減賠償金。

法官考量，林男與妻子婚後育有1名3歲孩子，卻因為女刑警介入，導致婚姻破裂，女刑警身為警職人員，故意以背於善良風俗的方法，侵害人妻配偶權，情節重大，判女警須賠償人妻18萬元；可上訴。

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