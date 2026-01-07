女刑警恐嚇盧秀燕「腦門開三槍」被訴 竟是警專第1名「射擊滿分」

【記者鮮明／台中報導】上月19日北捷隨機砍人事件爆發後，台中市警第二分局黃姓女偵查佐竟在社群留言恐嚇，並發布標題為「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」的貼文，還在LINE群組點名偵查隊闕姓副隊長「誰可以一槍把闕○○打死」等語。黃員否認有恐嚇犯意，但檢方查出黃員是警專第一名畢業，黃也自稱「射擊成績都滿分」，身為警職更容易接觸到槍，相關言論更使人心生畏懼，偵結後依恐嚇公眾、恐嚇危安等罪將她起訴並建請法院從重量刑並接續羈押。

檢方起訴指出，去年12月19日嫌犯張文在北捷隨機砍人事件發生後，黃姓偵查佐於12月20日凌晨2時19分許，在Threads標題「台中人集合囉！」，內文為「#快訊/模仿犯？不明帳戶放話『台中新光目標50人』：張文是我兄弟」新聞擷圖之貼文下方，以其Threads帳號「huipei_1204」留言恫稱：「幹，只有我可以當號召者，其他都給我去吃屎」等語，意指其欲擔任模仿張文事件之號召者。

接著，黃員又在同年月21日凌晨2時45分許，在Threads另一則主旨不詳之貼文下方，留言恫稱：「幹，不然要像我一樣去撿槍掃射才知道閉上臭嘴嗎」等語，意指其欲持槍掃射，而以加害生命之事恐嚇公眾，致生危害於公共安全。

同年12月21日上午10時31分許，黃女直接在Threads帳號發布標題為「直接在盧秀燕腦門開三槍讓全世界來修理他」等語之貼文，並張貼她在台中南區某超商拍攝的盧秀燕立牌，面部有3個疑似彈痕的相片，意指欲對盧市長腦部開槍。

另外，黃員因對直屬長官偵查隊闕姓副隊長不滿，12月19日下午在群族成員共有13名警專同學Line群組「台中直直衝」內恫稱：「猜猜闕○○會被誰開槍爆頭」、「好想知道誰可以一槍把闕○○打死，你們有人要幫黃○○嗎」等語；接續於同年月21日下午3時38分許，再留言稱「我直接把闕○○處理掉ㄏㄏ」等。

台中地檢署檢察官獲報後，12月22日開拘票將黃員拘提到案，並向法院聲押獲准。檢方偵訊時，黃員坦承發文或留言，但矢口否認恐嚇犯意，在法官羈押訊問時曾辯稱，恐嚇公眾部分她的意思是不可以去號召做這樣的事情，且都是在罵發文者，她要讓看到的人害怕才知道不可以玩。黃員還說，她於受訓或擔任警職期間的射擊成績都滿分，也有實際使用過槍枝，最近一次測驗成績為100分、99分。

檢察官查出，黃員為警專38期第一名畢業，警職資歷已逾3年，曾在台中市警局保安大隊、市警二分局永興派出所、偵查隊服務，期間記功5次、嘉獎累計203次，但同事發現她去年國慶日經常出現脫序言行，談話時會突然大笑、大哭等情緒表現，也會胡言亂語；去年11月、12月間曾因調閱非其承辦案件的監視畫面、文書資料及累積過多公文，遭闕姓副隊長督導，疑因此對闕不滿。

檢察官認為，黃員身為警職人員相較於一般人而言更容易接觸槍砲刀械，她發文將撿槍掃射、號召模仿張文事件等文字，將更使見聞者心生畏懼，對於闕姓副隊長及台中市長盧秀燕之生命、身體安全、社會治安及司法秩序均構成嚴重威脅，偵結後依恐嚇公眾罪、恐嚇危安罪將她起訴，並建請法院從重量刑。

檢察官還說，黃員不知悔悟，遵法意識薄弱，目前雖經停職，但她對於執法流程、制度運作、經查獲風險迴避方式及如何防身、使用槍枝刀械等技術，均相較一般人更具有相當專業知識、經驗，難保沒有將其恐嚇言論付諸行動的可能，建請法官依刑事訴訟法規定繼續羈押黃員。

黃姓女偵查佐發文恐嚇盧秀燕。翻攝畫面

