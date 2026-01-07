「女力傳承」拚中正萬華議員初選 郭音蘭獲徐巧芯力挺 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

台北市議員選戰白熱化，曾任台北市政府副發言人、副市長林奕華辦公室主任研究員的郭音蘭今（7）日正式宣布投入國民黨中正萬華區市議員初選；郭音蘭強調，將以10年從中央到地方的扎實歷練，接棒「女力傳承」的拚勁，要在議會守護中正萬華的文化底蘊與發展潛力。

郭音蘭指出，根據觀光署2025年最新統計，中正萬華區的「西門町商圈」以7個月吸引超過1525萬人次的驚人數據，穩居台北市最強景點榜首。她說，中正萬華擁有多元魅力，從龍山寺的香火到中正區的日式建築，從南機場美食到潮流西門町，展現了無可取代的文化底蘊。

「在這份美麗背後，我也看見老舊社區迫切的需求、傳統市場轉型的挑戰。」郭音蘭表示，她在新北市府、立法院及台北市政府磨練10年，曾站在第一線處理新聞、教育、體育、市場與商圈等議題，這讓她明白愛一個地方不能只有口號，更需要專業與精準行動力。

此外，針對立委徐巧芯力挺參選，郭音蘭表示，過去在徐巧芯團隊的經驗，讓她體會到民意代表必須具備「敢為民發聲」的衝勁與戰力。她認為，這份「女力傳承」的支持不僅是信任，更是沉甸甸的責任，承諾將帶著這份拚勁，為中正萬華的鄉親勇往直前。

郭音蘭同步提出未來進入議會的4大深耕方向，致力於解決基層問題：一、文化傳承：活化在地古蹟，打造深度文化觀光品牌，讓文化變現；二、美食推廣：扶植傳統市場與在地小吃，讓觀光客走進巷弄帶動基層經濟；三、共融社區：加速推動都市更新與社福整合，打造老少安居的生活環境；四、為您發聲：將基層聲音帶進議會，秉持「市民大小事就是我的事」的服務精神。

「中正萬華值得一個更好的未來。」郭音蘭最後呼籲，黨內初選民調時，懇請在地鄉親給予最具市政即戰力的專業人才機會，唯一支持郭音蘭。

照片來源：郭音蘭臉書

