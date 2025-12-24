女力刷出新高度 聯卡中心：女性信用卡消費金額、筆數全面領先男性

女性傾向依不同消費場景與回饋機制，分散使用多張信用卡。資料照，陳俐妏攝



性別角色日益多元，國人消費行為也出現明顯轉變。聯合信用卡處理中心（聯卡中心）今（24）日公布最新信用卡大數據分析指出，近一年女性持卡人在刷卡金額、交易筆數及用卡數三大指標皆全面領先男性，顯示女性已成為我國消費市場的關鍵主力，成為穩定且持續的消費動能。

聯卡中心分析2024年7月至2025年6月我國男女持卡人信用卡消費數據，女性刷卡金額占比達52.86%，交易筆數占51.66%，消費使用卡數占比更高達55.75%，三項指標均高於男性。

聯卡中心總經理呂蕙容表示，信用卡消費數據不僅反映支付行為，更是生活型態與社會結構的縮影，女性在家庭採購、日常支出與線上消費中，展現穩定且持續的消費動能。

聯卡中心提供

男性偏好刷卡集中 女性習慣分散多元

不過，若以單卡使用行為觀察，男性仍展現「集中刷卡」特性。男性平均每卡年刷卡金額為70,383元、年刷卡49筆，均高於女性的62,629元及42筆；女性則傾向依不同消費場景與回饋機制，分散使用多張信用卡。

從年齡結構來看，男女消費力高峰同樣落在40至50歲族群，但女性在各年齡層刷卡金額均高於男性，且消費高峰延伸至50至60歲；男性消費則較集中於30至50歲區間。

全台僅新竹縣市 男性刷卡金額高於女性

地區分布方面，多數縣市女性消費力居於領先地位，

全國僅新竹縣市由男性刷卡金額明顯高於女性

。聯卡中心分析，與新竹地區高科技產業聚集、薪資水準與產業結構有高度關聯，使當地形成相對突出的男性消費樣態。

聯卡中心提供

在產業別結構上，男女前六大刷卡消費行業一致，皆集中於零售、百貨、保險、餐飲、旅行及公共行政等民生相關產業。其中，女性在百貨及綜合商品零售刷卡金額明顯高於男性逾1,000億元；男性則在公共行政類支出高於女性近1,000億元，反映不同的支出重心。

部分傳統性別主導的消費領域仍存在顯著差異。男性在汽車維修、加油與交通相關行業的消費筆數占比均超過六成；女性則在美髮美容、服飾及醫藥化妝品等「美麗經濟」相關產業，占比超過七成。

不過，聯卡中心也觀察到消費界線逐漸鬆動，近六年男性美容相關消費占比已由2020年的17.12%升至2025年的26.32%，女性在汽機車及零件用品的消費占比亦呈現緩步成長。

網購筆數已占信用卡交易逾五成

在網路交易方面，整體網購筆數已占信用卡交易逾五成，女性在國內網購仍具優勢，交易筆數與金額占比均約55%；但跨境網購市場則由男性主導，交易筆數占比近六成、金額占比接近55%，消費多集中於Google、Apple、Amazon、淘寶及Agoda等國際平台。

便利商店通路則呈現不同樣貌。男性在便利商店的消費筆數占比達55.48%，明顯高於女性；不過女性平均單筆消費金額達223元，高於男性的180元，使雙方整體消費金額占比接近五五波。40歲以下男性尤為便利商店的主要消費族群，而40歲以上女性在金額占比上相對突出。

呂蕙容指出，本次分析有助政府、產業及學界從數據角度理解性別消費差異與社會變遷的關聯，亦可作為推動性別友善政策與精準行銷的重要參考。未來聯卡中心將持續透過信用卡大數據分析，提供更具價值的市場洞察。

