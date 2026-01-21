女力守護、榮耀傳承！桃園市警察局志工大隊舉辦新舊任大隊長交接

【記者 劉蘇梅／桃園 報導】桃園市政府警察局志工大隊於今（21）日下午 5 時，在八德區來福星花園大飯店隆重舉行「卸、新任大隊長暨大隊幹部交接典禮」。典禮由市長張善政親臨監交，並在警察局長廖恆裕及各級警政主管、志工夥伴的共同見證下，何淑子大隊長將志工大隊旗交由市長，再由市長正式頒授予新任大隊長周矢綾，象徵責任、使命與服務精神的正式傳承。儀式過程莊嚴隆重，展現出桃園警政志工團體薪火相傳的深厚情感。

志工大隊長期以來是桃園警察機關不可或缺的柔性力量。這群分布於全市各分局、派出所及交通服務據點的志工夥伴，憑藉女性特有的細膩、耐心與同理心，協助民眾報案引導、犯罪預防宣導及心理關懷。市長張善政致詞時特別肯定這股「柔性力量」，稱讚志工夥伴成功搭起了警民之間溫暖而穩固的橋樑，讓剛強的警政執法展現出服務市民的溫度。

廣告 廣告

新任大隊長周矢綾表示，接任後將延續歷任大隊長奠定的良好基礎，並以強化志工訓練、深化警民合作為未來重點方向。她期盼能號召更多具服務熱忱的女性加入志工行列，充分發揮「女力」特質，讓桃園的治安守護網絡不僅在專業上更周延，更在服務中處處散發溫暖的人情味。

市長在典禮中對卸任大隊長何淑子表達由衷謝意，感謝她任內卓越的領導能力，帶領志工團隊為治安與市政付出良多，並推動服務更加制度化與專業化。透過交接儀式將大隊旗頒授予新任大隊長周矢綾，不僅是職務的交棒，更是服務使命的傳遞，期許桃園的志工精神能在穩固的基礎上持續發光發熱。

典禮後的慶祝晚宴由英姿颯爽的儀隊表演揭開序幕，展現志工團隊整齊劃一的紀律感；隨後熱情奔放的森巴鼓表演則將現場氣氛推向高潮，充分象徵桃園警察志工「外柔內剛、活力滿滿」的多元風貌。本次交接典禮圓滿落幕，標誌著志工大隊將在新任大隊長的帶領下，持續作為警政最堅實的後盾，為桃園的社會和諧寫下嶄新篇章。