女力市長連線成軍！ 邱議瑩攜手何欣純、蘇巧慧誓言守住北中南

邱議瑩(中)合體黃捷(左)在前鎮區車掃，為初選進行最後衝刺。 圖：邱議瑩辦公室/提供

[Newtalk新聞] 高雄市長參選人邱議瑩今(9)日於社群平台發布「女力市長連線」推薦影片，邀集已代表民進黨出線參選台中市長的何欣純，以及新北市長參選人蘇巧慧共同入鏡，為選情再添強力助攻。另外，林楚茵、吳沛憶、黃捷等人也在影片中力挺，展現「跨世代、跨縣市」的女力大集結，增添關鍵助力。

邱議瑩強調，「女力連線，不只新北、台中，高雄一定要贏！」她指出，面對國民黨柯志恩，高雄需要一位最具團結力、爆發力與政策執行力的女性參選人。她強調「我就是最適合的人選。」

影片中多位立委輪番力挺，林楚茵表示，邱議瑩始終站在爭取高雄預算的第一線；吳沛憶則喊話，希望高雄持續進步、保持年輕活力；黃捷直言「唯一支持邱議瑩」，並強調在經濟委員會最清楚她對高雄產業的投入。何欣純也表示，邱議瑩為了高雄願意付出一切，「高雄市民值得最好的邱議瑩」；蘇巧慧則形容邱議瑩是立法院最強戰友之一，行動力最強、觀念最新，並高喊「高雄要贏，請支持邱議瑩！」

邱議瑩表示，感謝好姐妹在關鍵時刻力挺，展現女性政治工作者的齊心團結。她也祝福已獲黨中央提名的新北市長參選人蘇巧慧，以及台中市長參選人何欣純，能為民進黨旗開得勝，並表示自己也將全力拚到最後一刻，力求民調出線，與兩人串聯形成北、中、高的「女力市長連線」。

今天下午，邱議瑩也合體黃捷在前鎮區車掃，為初選進行最後衝刺，並同步開設直播與網友互動，力求擴大接觸市民的機會，車隊行進間，不少支持者熱情揮手或呼喊「唯一支持邱議瑩」，還有支持者致贈暖暖包，讓兩人備感溫馨也感謝支持者的熱情力挺。邱議瑩表示，「這幾天會全力拚到最後一刻，不畏寒冬持續車掃高雄，迎向出線！」

黃捷表示，在「最後關鍵的一週，我幾乎是天天陪著市長參選人邱議瑩委員進行拜票，也跑遍高雄的各個行政區，希望努力地爭取最後所有高雄市民的認同。」

獲民進黨提名新北市長參選人蘇巧慧形容邱議瑩是立法院最強戰友之一。 圖：邱議瑩辦公室/提供