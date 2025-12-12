女力掘起 中山大學兩位女性博士生獲TSIA半導體獎

5 光電科學學系郭娟瑋榮獲TSIA 2025半導體獎博士研究生類

4中山大學電機工程學系郭庭慈榮獲TSIA 2025半導體獎博士研究生類

中山大學兩位女性博士研究生，電機工程學系郭庭慈與材料與光電科學學系郭娟瑋，雙雙獲得「台灣半導體產業協會（TSIA）2025 半導體獎：博士研究生類」殊榮，是全臺12位獲獎者中唯二的女性。目前均已獲聘台積電工程師，凸顯女性研究者在臺灣科技產業中逐漸崛起的關鍵力量。

郭庭慈表示，她觀察到近年企業與政府持續投入女性科技人才培育，使女性科技人才在求職機會、獎學金資源與職涯發展上更具優勢。