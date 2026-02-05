女力是願意蹲更低、聽更細 楊瓊瓔：真正的傾聽是要聽大家想說的

爭取黨內提名2026台中市長的國民黨立委楊瓊瓔，近日仍持續走訪地方菜市場，向民眾懇託尋求支持。楊瓊瓔提到，女力就是願意蹲得更低、聽得更細，真正的傾聽，不是聽我想聽的，而是要聽大家想說的。

國民黨立委楊瓊瓔今日走訪西屯市場。（圖／楊瓊瓔臉書）

楊瓊瓔今（5）日在臉書發文透露，走訪西屯市場，她形容來到這裡，就好像打開一個「民意直播間」，叫賣聲此起彼落，加上鄉親熱情喊的加油，全部變成城市最真實的交響樂。今天來這裡發送和立法院長韓國瑜聯名的馬上幸福春聯，更重要的是，把大家的心內話收進心裡。

楊瓊瓔表示，她蹲下來和坐輪椅的阿嬤聊天、在地上跟賣菜阿姨一起看菜價，跟店老闆談論市場經濟，也接過大家送來的帶有吉祥寓意的蔬果，那都是鄉親用最在地的語言祝福瓊瓔。

楊瓊瓔強調，真正的傾聽，不是聽我想聽的，而是要聽大家想說的。女力就是願意蹲得更低、聽得更細，未來如果有機會在市政第一線替大家服務，她會把今天在西屯市場聽到的每一個聲音，都變成實際的建設與照顧，讓大家真的可以馬上幸福。最後楊瓊瓔重申，「台中的大小事就是瓊瓔的事，蹲下來傾聽，女力接棒，馬上幸福，全力以赴」。

