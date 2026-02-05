女力是願蹲更低、聽更細！楊瓊瓔允諾：把每個聲音變實際建設與照顧

爭取國民黨台中市長提名的立委楊瓊瓔近日頻走訪菜市場向民眾懇託，楊今（5）日則到西屯菜市場，並強調女力就是願意蹲得更低、聽得更細，未來若有機會在市政第一線替大家服務，會把在西屯市場聽到的每一個聲音，都變成實際的建設與照顧。

楊瓊瓔今在臉書指出，她一走進西屯菜市場，好像打開一個民意直播間，叫賣聲此起彼落，加上鄉親熱情喊的加油，全部變成城市最真實的交響樂；楊說她來發送和立法院長韓國瑜聯名的馬上幸福春聯，更重要的是把大家的心內話收進心裡。

楊瓊瓔提到，她蹲下來和坐輪椅的阿嬤聊天、在地上跟賣菜阿姨一起看菜價，跟店老闆談論市場經濟，也接過大家送來的帶有吉祥寓意的蔬果，都是鄉親用最在地的語言祝福。

「真正的傾聽，不是聽我想聽的，而是要聽大家想說的」，楊瓊瓔強調，女力就是願意蹲得更低、聽得更細，未來如果有機會在市政第一線替大家服務，會把今天在西屯市場聽到的每一個聲音，都變成實際的建設與照顧，讓大家真的可以「馬上幸福」。

