民進黨立委陳亭妃。（陳亭妃辦公室提供）

民進黨初選最激烈的南台灣兩大直轄市長提名戰落幕，高雄市由賴瑞隆驚險勝出，台南市則是陳亭妃力克強敵，兩人篤定獲得提名。值得欣慰的是，雖然初選過程纏鬥不休，但結果一出來，輸的人都在第一時間表明接受選舉結果，並承諾會支持對手，團結一致。





初選能夠圓滿落幕，主要是因為民進黨初選制度施行多年，尤其民調部分，已經證明是一個公平，可信賴的機制，絕大多數初選落敗者，不論是否服氣，仍須維持風度，才有未來再戰的機會。而那些輸不起的脫黨參選者，絕大多數被民意淘汰，成為政壇邊緣人。

今年的縣市長選舉，是賴清德的「少數政府」能否脫困、甚至反攻的重要一役。而在確定獲得提名的名單中，有一個重要的特色，就是女力崛起，從新北蘇巧慧、苗栗陳品安、台中何欣純、彰化陳素月、嘉義市王美惠、台南陳亭妃、屏東周春米、台東縣陳瑩，從北台灣到中台灣、南台灣，女力擔負衝鋒陷陣，開創新局的重責大任。





這些綠營女性政治人物擁有豐富的問政經驗，強大的執行力，形象、風評甚佳，若在選戰中能聲氣相通、相互呼應，應可捲起一股超級的女力旋風，大破藍營的城池，可望翻轉綠天藍地的政治版圖。尤其，陳亭妃若順利當選，將是台南首位女市長，而蘇巧慧能夠出線，更代表蘇貞昌當年的政績獲得肯定，意義重大。





台灣的女性意識強大，女性撐起半邊天，不是虛幻的口號。民進黨本屆地方執政版圖退守北港溪以南，若期待年底選舉在全台普遍開花，就看黨中央如何善用這些強大的女力粉紅軍團，讓女力縣市長參選人能夠撐起半邊天。











