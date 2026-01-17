女力結盟！高市會晤梅洛尼 日本、義大利升級「特殊戰略夥伴關係」

編譯林浩博／綜合報導

義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）16日到訪日本東京，與首相高市早苗相見歡！兩名東西方的保守派女性領袖，首度面對面會談，雙方同意兩國關係再升級，成為「特殊戰略夥伴」。

日本首相高市早苗與義大利總理梅洛尼16日在東京相見歡，圖為兩人相互擁抱，氣氛友好親切。（圖／翻攝自X平台 @JPN_PMO）

梅洛尼生日快樂！

適逢前一天是梅洛尼49歲生日，高市在兩人的會後記者會上，特意為她慶生。而且知道梅洛尼是動畫迷，高市還準備了耳環與Hello Kitty玻璃杯，當作送給對方的生日禮物。兩人親暱地以「喬吉婭」、「早苗」名字互稱，展現相互信任的氣氛。《日經亞洲》特別點出，高市與梅洛尼都是保守派背景，但上台後都轉向務實路線。

廣告 廣告

日本首相高市早苗與義大利總理梅洛尼的會面互動，盡顯兩人的友好關係。（圖／翻攝自X平台 @JPN_PMO）

特殊戰略夥伴

高市去年11月的「台灣有事」言論，引發與中國關係緊張，北京上週再對日本祭出稀土出口管制。這次日、義兩國的特殊戰略夥伴關係，即觸及稀土合作。高市告訴媒體：「喬吉婭與我都完全同意，理念相近國家亟需攜手合作，加強各類產業所需關鍵礦物的供應鏈。」

針對緊急狀態下的液化天然氣（LNG）相互供應，雙方也贊同進一步合作。《日經》分析，兩國能源都依賴進口，又都屬於七大工業國（G7），正面臨美國總統川普施壓停止進口俄羅斯的天然氣。高市也說：「這些具體行動，展現了日、義兩國在當前國際環境下的及時合作。」

高市與梅洛尼還討論了安全議題，包括日、義、英三方的次世代戰機共同開發項目──「全球作戰空中計畫」（GCAP）。此項目所在研發的第六代戰機，預計2035年投入部署。根據設計，該戰機的性能須超越全部的既有機型，以嚇阻日益升高的中國與俄羅斯軍事威脅。

義大利軍方與日本自衛隊之間相互支援服務與物資的框架協議，已在2025年生效。兩國軍艦也曾相互訪問與共同舉行軍演。

日、義兩國還同意設立新架構，以擴大科技合作與太空發展，當中包含衛星與太空垃圾處理的合作。隨著中、美兩強的太空競賽升溫，參與美國主導項目的日本與義大利，期望藉著深化夥伴關係來提升自身能力。

掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global

更多三立新聞網報導

日義首位女總理！會談變閨蜜聚會 大玩自拍還深情相擁

贈Hello Kitty禮物！高市早苗為動漫迷梅洛尼慶生

稀土斷供衝擊供應鏈！高市抗議「經濟脅迫」 中方反擊：根源在日方言行

揭中國恫嚇台灣6大施壓手段！美媒：日本如今也成苦主

