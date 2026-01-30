女力集結前鎮小港 議會姐妹團結力挺黃雍琇衝刺關鍵席次

爭取民進黨提名的高雄市議員參選人黃雍琇，30日上午在多位現任市議員陪同下，於前鎮、小港地區展開密集基層拜票行程。包括李雅慧、李雨庭、黃秋媖與黃飛鳳等人齊聚相挺，先在前鎮媽祖港橋定點揮手致意，隨後轉往瑞興市場及周邊街區掃街拜票，行程歷時逾兩小時，展現整齊陣容與高度團結氣勢。

↑圖說：爭取民進黨提名的市議員參選人黃雍琇，30日上午在多位現任市議員陪同下，於前鎮、小港地區展開密集基層拜票行程。（圖片來源：黃雍琇提供）

黃雍琇以大選規格投入即將到來的民進黨高雄市議員黨內初選，展現背水一戰的決心。掃街過程中，一行人沿著崗山南街逐一向攤商與往來民眾問好，發送競選小物，並主動走進路邊店家與非典型拜票場域，即使是通勤路過的民眾，也耐心停下腳步互動寒暄。短短約兩、三百公尺路段，黃雍琇便花費超過半小時逐一握手致意，親民作風獲得不少民眾主動加油打氣。

在市場內，黃雍琇以道地台語向長輩自我介紹、噓寒問暖，迅速拉近距離，不少攤商在她抵達前便頻頻探頭張望，也有長輩當場送上祝福，期盼她順利通過初選。由於市場與周邊街區腹地廣大，陪同議員也採分線行動，深入巷弄與住宅區，並前往崗山仔公園，與運動、跳舞的民眾互動寒暄，擴大接觸層面。

↑圖說：黃雍琇在市場以道地台語向長輩自我介紹、噓寒問暖。（圖片來源：黃雍琇提供）

回顧上屆選舉，黃雍琇僅以225票之差與最高票當選失之交臂，外界分析與泛綠小黨分票有關。此次捲土重來，民進黨表現亮眼的多位女性議員聯合陪同站台，展現議會女力對優秀新血加入黨團的高度期待，力拚在初選民調前夕拉抬聲勢，為前鎮、小港最關鍵的一席全力衝刺。

