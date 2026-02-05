女力顧菜農! 新北議員選將高乃芸發起"發票換高麗菜"

社會中心／吳玟誼 黃柏榕 新北報導

高麗菜盛產，農民銷售壓力倍增，為了照顧農民，民進黨籍、參選新北市土樹三鶯市議員的高乃芸，上午和資深主播廖筱君，認購大約500顆雲林西螺高麗菜，發起「用發票換高麗菜」的活動，一早發放前，服務處外已經大排長龍，民眾超熱情、前來共襄盛舉，每個人拿到都開心的笑得合不攏嘴。

一顆接一顆，又大又圓又翠綠的高麗菜，接力傳遞，送到民眾手中，大家開心接過，全都笑開懷。

支持民眾：「高乃芸凍蒜高乃芸凍蒜。」

一大早，民進黨籍、參選新北市土樹三鶯市議員的高乃芸，和資深主播廖筱君，一同來發給民眾西螺高麗菜，大家熱情共襄盛舉，活動還沒開始，服務處門口已經排了長長的人龍。

領高麗菜民眾：「很開心啊，九點半就先過來了，希望她（高乃芸）能繼續為民服務，高票當選。」





由於近期高麗菜產量過剩、農民銷售壓力倍增，為了照顧農民，高乃芸和廖筱君發起「用發票換高麗菜活動」，一口氣認購大約500顆雲林西螺高麗菜，發送給大家。

新北市議員參選人（民）高乃芸：「我覺得單純的銷售，其實沒有辦法展現，我們很多時候可以關懷社區，所以我就決定要跟筱君主播，一起來發起捐發票換高麗菜的活動。」

資深主播廖筱君：「一個善的循環發票拿來，捐給其他的一個慈善機構，在乃芸身上看到一個善的循環，這個能量一直不斷的爆發。」





資深主播廖筱君身為西螺女兒，也直呼對農民的處境更是特別有感，希望透過這樣溫柔的方式，用實際行動，幫農民紓困，高乃芸也表示，所換取的發票，全數再捐給弱勢團體。

新北市議員參選人（民）高乃芸：「（這麼多人來）其實我非常的感動，因為乃芸並不是一個什麼很厲害的人，但是大家願意疼惜我上一次的狀況，今天都到現場來相挺。」

用高麗菜串起產地與餐桌的連結，在過年前送上最實質的溫暖，幫助農民也同時做公益。

