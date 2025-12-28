女助理教授優越「炫耀」學歷 下場竟變「剩女」？

記者李鴻典／台北報導

現代婚戀市場中，不乏學歷高，工作好，甚至年收入超過一、兩百萬才貌超群的女生，卻在感情路上被冠上「剩女」、「敗犬」，甚至是「公害」，讓親友抱怨這些未婚男生是否「瞎了眼」，對如此多才多藝的女孩卻「不識貨」！資深社工發現，這些才貌雙全在職場上表現亮眼的女生，私下卻因「不拘小節」或「指導性太強」，導致異性退避三舍，不僅是婚姻，可能連事業、人際關係都會大受影響。

國外知名大學博士畢業，目前在國內知名大學擔任女助理教授，三個月前到桃園市中壢區美滿服務中心報名「個別一對一」聯誼時，得知主任徐乃義也在大學任教時，一開口就說，同樣是大學老師，雖然是混口飯吃，也會有不同level啦，語氣中流露出強烈的優越感。

學歷、外在、身高、工作收入都不錯的女助理教授，應該是不少未婚男生追求的目標，但年近40的她卻抱怨很多男生沒眼光，「不識貨」或沒福氣娶到她。

女助理教授告訴徐乃義，她雖然過了適婚年齡，但對未來對象的條件也有所求，她要求男生身高最少178，必須是國外正規大學博士，若是國內博士，至少要三中以上公立大學，而且可以英語溝通，男生要有自己房子及車子，最好不要跟父母同住，身材標準，不能禿頭等。

中壢美滿服務中心主任徐乃義「以客為尊」，特別安排一位大她一歲、畢業於美國哥倫比亞大學博士，身高183，月入30萬元以上的科技男與其見面。然而，女助理教授的表現卻讓對方大感吃驚：女助理教授因為提早報到，在中壢區美滿服務中心會客中心等待時，看到桌上的餅乾與糖果，不但「狼吞虎嚥」，還「大快朵頤」，痛痛快快地大吃大嚼，讓另一位也在等待安排的女會員忍不住問她：「小姐，你幾天沒吃飯了？」

見面當天男生開著二百多萬汽油車，一上車，女助理教授就說，現在油車不好，應該開電動車，因為電車噪音小。科技男事後告訴徐乃義，女助理教授也很「炫耀」學歷，說明她的學校多棒，在咖啡廳聊天時，要找話題問，她都要回不回的或是問A答B，尤其在吃飯時一直灌水，又一直要求幫她倒水，讓男生覺得很沒禮貌，之後說要去買生理用品，直接開口問男生能不能幫女生PAY？言語上也不是很客氣，讓科技男對女助理教授敬謝不敏。

除了這位教授，徐乃義也提到，有女老師直言拒絕與公婆同住，一位超過40歲的「大齡女秘書」還說，男生超過40歲沒房子，算啥？她卻沒想到超過40歲女生選啥？也有空姐要求男生若沒開豪華汽車就不必見面。這些亮麗的女性，卻常因語氣不留餘地，導致良緣難尋。

徐乃義直言，個性豪爽並非壞事，但若變成「粗枝大葉」或「指導性太強」，會是感情的阻礙。徐乃義認為，吸引人的女生，不見得特別漂亮，但總有一種讓人相處起來非常舒服的氣質，會讓男人覺得，遇見她就是一種幸運。而且同理心的理解他、認同他、欣賞他，尊重對方的意見與價值觀，這樣的溝通方式會讓人產生極高的安全感與理解感。女生貼心且具體的讚美，會讓男人產生深刻的成就感與心理依附，在姻緣路上就Bingo啦。

徐乃義強調，姻緣路上的成功關鍵在於「雙向的理解與尊重」，而非單方面的學歷炫耀與條件索取。





