女助理私照傳教授！辦公室「好多套套」她進出被拍

社會中心／綜合報導

一位人妻的丈夫在某科技大學當教授，她指控老公與辦公室女助理有染。她在老公的辦公室抽屜中與電腦包內，搜出大量保險套與壯陽藥物，並稱丈夫手機裡有小三傳來的清涼照、躺床上畫面等私密照。小三曾一度口頭答應遠離人夫，怎料兩人繼續「暗通款曲」，人妻就醫檢查甚至還驗出感染性病，因此怒將小三告上法庭。不過法官勘驗各種證據後，卻因「這些原因」判教授妻子敗訴。全案可上訴。

判決書指出，某科技大學教授的妻子指控丈夫，與該校專案女助理維持不倫關係長達3年。人妻在教授的手機裡發現多張女助理傳來的私密照，包括腹部裸露畫面、穿著清涼服飾以及躺在床上的畫面。妻子隨後衝到丈夫辦公室找偷情男女理論，她在老公辦公室抽屜內和電腦包中搜出大量保險套與壯陽藥，並將三人對質的對話全錄下。人妻最後拿著錄音檔提告女助理侵害配偶權，並求償300萬元精神撫慰金。

廣告 廣告

教授尪「辦公室偷吃」抽屜翻出套套！女助理「進出被拍」人妻握錄音檔仍敗訴

教授的妻子在老公手機裡發現多張女助理傳來的私密照；圖僅示意，非本新聞所指。（圖／民視新聞）





不過女助理出庭時卻矢口否認不倫戀。女助理聲稱與教授僅因研究計畫合作而認識，因敬重其專業才請教問題並製作感謝卡，強調雙方沒有曖昧關係，更無不正當交往或性行為。法官勘驗證據後認為，卡片內容僅有祝福與感謝字句，屬師生或朋友間常見用語，並無曖昧情詞。至於由教授妻子提供的「小三私密照」證據，法官則認為未裸露器官，可能只是單方面分享。

至於監視器畫面，法官認為雖然拍下女助理晚間進出辦公室，但無法證明室內的具體情況。此外，即便教授抽屜內有大量保險套與壯陽藥，但僅能證明物品屬於教授個人。另外，教授雖在錄音中坦承有婚外性行為，但並未點名道姓是女助理，因此無法證實出軌對象就是被告。法官最終判教授妻子敗訴。全案可上訴。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：教授尪「辦公室偷吃」抽屜翻出套套！小三助理「進出被拍」她握錄音檔仍敗訴

更多民視新聞報導

人妻撞破尪租屋當砲房！整間超極樂「小三狂換戰袍」

北極「大片紅棕色」專家示警！網瘋議：霸王級寒流要來？

女師0意識保全抱著揉？醒來控他「伸舌」法官判無罪

