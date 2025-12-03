女助理誣告主管摸胸 LINE對話露餡害自己被判6月

蔡女誣告遭主管性騷擾。（示意圖，Pixabay）

蔡姓女子2022年2月起在某生醫公司擔任行政助理，因不滿公司鄭姓主管於同年5月終止其勞動契約，竟至警局謊報遭鄭男三度性騷擾肩膀、手部、胸部等處，鄭男經不起訴確定後，反告蔡女誣告。高院認定蔡女因不滿遭解雇而自行虛構捏造性騷情節，意圖使其主管受刑事處分，判刑6月。

判決指出，蔡女在高院審理時仍堅稱遭鄭男性騷擾，並提出與同事的LINE對話紀錄為證據，內容顯示她曾向同事傳訊稱：「顧問（即鄭男）才是那個侵害配偶權的人，他也有摸過我啊，連我這種不男不女的他也好，從背部一路摸到手臂，我都以為他是在鼓勵我，曾經有一次要拿訂單給他簽，他假裝在找筆，手不斷一直揮舞，最後有碰到我的胸部，還是重要部位」等語。

同事則證稱，「只有蔡女自己用LINE跟我講她被鄭男性騷擾；我雖然在LINE中有一併指責鄭男、建議蔡女去報警等語，但都只是在安慰蔡女、順著她的話在講 。」法院認定，此段對話僅為蔡女之單方陳述，且是片面擷圖，未提出完整內容，難以確定真實性，僅能認定鄭男有碰觸蔡女以外女性同事之情形，無從佐證鄭男亦有對蔡女肢體接觸。

而蔡女離職後曾對公司提起另案性平申訴，但法官認為，蔡女是依性別工作平等法第11條第1項之性傾向歧視申訴，內容未曾提及任何遭受主管性騷擾之情節 ，若蔡女確遭鄭男以權勢性騷擾，且內容涉及觸碰胸部等隱私部位，蔡女應於性平申訴時一起提出卻未提及，顯與常情未合 。

法院綜合判斷後，認為蔡女先前提起告訴指控鄭男三度性騷擾，是意圖使其受刑事追訴所自行虛捏，自應負誣告罪責，遂判刑6月，得上訴。