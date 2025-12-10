女半年瘦10公斤驗出糖尿病！腹痛就醫「癌已擴散」

生活中心／李汶臻報導

胰臟癌有「癌王」之稱，數據顯示，胰臟癌雖發生率不高，但多數患者確診時已屬晚期，「發生率幾乎等於死亡率」。胰臟癌早期症狀不明顯，且易轉移和復發，因此也被形容為「無聲殺手」。日前就有胰臟醫師發文分享病患案例，女患者短短半年狂瘦10公斤，經常腹痛難忍且睡眠品質差。原以為是胃出問題，就醫做胃鏡、超音波都未見異常；女病患輾轉換了多位醫生後，終於揪出「元凶」但一查已是胰臟癌三期且有擴散情形出現。對此，醫師就示警若腹痛吃胃藥不見好，又外加「這兩症狀」，一定要想到可能是胰臟出問題。

禾馨民權健康管理診所院長、胰臟科醫師林相宏，日前就在臉書分享案例，並附上一張病患做「胰臟內視鏡超音波」的畫面，他藉此提醒民眾以及各位醫師們，「胃附近不舒服，不要再只做胃鏡和超音波了」。林相宏分享自己遇過一位70歲女病患，短短半年多體重劇烈消風10公斤，一吃東西就開始覺得脹，且食量越來越小，最後甚至嚴重到出現想吐的感覺。

半年瘦10公斤「女腹痛就醫」胃沒問題！醫見2症狀「一照胰臟」已是三期癌

醫師分享病例，表示超音波胰臟看不清楚機率高達92.4%。（圖／翻攝自臉書@胰臟醫師林相宏）





患者原以為是胃出了問題，前往醫學中心做胃鏡並安排腹部超音波，但兩次結果均顯示正常，只是查出胃食道逆流和幽門桿菌感染，另外就是抽血有嚴重糖尿病，當下的醫生建議她「殺菌治療完症狀再看看」。豈料，病患狀況不見好轉、吃藥都沒有改善，反而還越來越嚴重，換了3個醫生、換藥全沒用。病患家屬進而找上林相宏醫師求治，胰臟內視鏡超音波一照，馬上揪出元凶，該名女患者確診胰臟癌，腫瘤已超過4公分且合併血管侵犯、淋巴轉移，只能選擇先化療讓腫瘤變小。

醫師分享胰臟內視鏡超音波檢查，透過深入胃部能清楚掃描胰臟。（圖／翻攝自臉書@胰臟醫師林相宏）





胰臟科醫師林相宏進一步分享，指出據研究表明，超音波胰臟看不清楚機率高達92.4%。林相宏解釋，胰臟的頭部和尾部，容易因為肋骨和腸氣阻擋而看不見，也就是說即便已經用其他檢查得知有早期胰臟癌了，回頭再用超音波找，還是有超過5成的機率找不到腫瘤。醫師林相宏為了不讓遺憾不斷重演，特別分享案例提醒大家若發現腹痛吃胃藥不見好，同時伴隨食慾越來越差、甚至驗出糖尿病，就建議一定要想到可能是胰臟出問題。

原文出處：半年瘦10公斤「女腹痛就醫」胃沒問題！醫見2症狀「一照胰臟」已是三期癌

