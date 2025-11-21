女半裸猝死峇厘島青旅 驗出2毒...室友揭恐怖景象

中國一名24歲女遊客日前被發現半裸陳屍青年旅館房間內，疑似是殺蟲劑所害。（示意圖／翻攝自Pexel）





印度峇厘島驚傳一起駭人事件！中國一名24歲女遊客日前被發現半裸陳屍青年旅館房間內，而同一晚館內至少20名房客集體出現嘔吐、暈厥，甚至吐血的症狀，其中10人被緊急送醫，疑似是殺蟲劑所害！

根據《星島頭條》報導，死者入住峇厘島一間青年旅館後，在8月31日深夜身體不適，狂吐不止，旅館夜班職員與保全將她送往附近診所，但她因醫療費用昂貴拒絕進一步治療，僅到藥局買藥後便返回旅館休息。隔日早上，櫃台人員見她未退房、敲門無回應，開鎖後發現她上衣未扣、半裸倒臥床上，已無生命跡象，床旁垃圾桶留有大量嘔吐物。法醫研判死亡時間約2至12小時。

除死者外，整棟旅館至少20名房客當晚陸續出現類似症狀，其中10人被送醫救治，與死者同房的李姓女子更住院5天才好轉，她回憶，當時與其他房客吃晚餐時結識死者，不久後，陸續有人倒下、嘔吐不止，「整棟旅館像被一種無形的病擊倒」，她也透露「當我被救護車載走時，死者已經病重到無法移動，且持續嘔吐數小時」。

李女表示，醫院檢驗結果顯示並非單純的食物中毒，醫生確認是殺蟲劑中毒合併食物中毒，據悉，該旅館僅3日前才因床蝨問題進行全面消毒，而驗屍顯示死者疑因急性腸胃炎、脫水與電解質失衡致「低血容量性休克」，不過確切中毒源頭未明。

目前警方仍在調查事件，包括化驗死者藥物與食物來源，並調查是否涉及集體食物中毒，而旅館仍正常營業。

