女友不給看手機！25歲男猛刺51刀 第一把刀刃斷裂又拿第二把

羅馬尼亞蒂米甚瓦拉市（Timisoara）一名25歲醫學生米雷爾．德拉戈米爾（Mirel Dragomir），因女友拒絕透露手機密碼，憤怒之下竟猛刺女友51刀殺死對方，第一把刀刃甚至在攻擊過程中斷裂，而德拉戈米爾又再度拿起第二把刀行兇。最高法院日前駁回德拉戈米爾的上訴，維持原審判決25年徒刑。

根據《The Sun》的報導，2024年3月羅馬尼亞發生一起震驚社會的兇殺案，一名21歲醫學生安德烈婭．莫雷加（Andreea Morega），與德拉戈米爾為同大學的同學。案發當日，她在搭車返家前前往男友住處，兩人在爭吵時，德拉戈米爾要求查看她的通訊紀錄並索取手機密碼，但遭到拒絕。

安德烈婭表示她不想再見到他後，德拉戈米爾情緒失控，從廚房取出一把刀，猛刺其頸部與胸部共51次。第一把刀刃在攻擊過程中折斷，他竟又拿起第二把刀繼續行兇。之後他將受傷倒地的女友留在原地，自行逃離現場。數小時後，警方在他位於卡拉什-塞維林縣（Caraș-Severin County）的家鄉將其逮捕。

審判期間，受害者父親阿德里安．莫雷加（Adrian Morega）透露，兇手曾要求法院委託專家鑑定「哪一刀造成死亡」，企圖以此主張若死於最初攻擊，便不能被認定為「殘忍手段」，但該請求最終被法院駁回。

羅馬尼亞最高法院於11月23日駁回德拉戈米爾的上訴，維持法院原判，裁定德拉戈米爾須入獄25年。此外，他須向受害者父母各賠償87355英鎊（約新台幣362萬元）精神損害金及6007英鎊（約新台幣24萬元）訴訟費。

對此，安德烈婭的父親也感嘆終於等來判決，並表示這場長達一年半的審判過程讓家人飽受煎熬，每一次法院通知都彷彿重新揭開傷口，他悲痛地說：「我已無法用語言形容我們的痛苦。他根本不是人，這樣的人永遠不應再獲得自由。」



