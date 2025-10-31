女友人急求助藏陷阱 警一語點醒夢中人

▲男子刪除與女友人的對話紀錄，已不見「親愛的」等親暱字眼。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中市一名82歲柯姓男子日前接獲一名女性友人傳訊，稱家人過世急需用錢，他聽聞朋友陷入困境，立刻前往銀行準備匯款資助，然細心的行員察覺其中恐有貓膩，立即通報警方到場協助。經員警耐心說明常見詐騙手法後，柯男才意識到對方帳號可能遭人冒用，思考片刻後決定打消匯款念頭，並感謝警方及行員及時提醒，避免一場可能的損失。

▲員警提醒女友人急求助可能是詐騙陷阱，男子思考過後打消匯款念頭。

臺中市政府警察局第三分局健康派出所警員石元翔、楊建偉於日前下午3時許接獲轄內新光銀行通報，稱有民眾疑似遭詐，請警方到場協助。員警隨即趕赴現場，經了解，82歲的柯姓男子稍早欲臨櫃匯款新臺幣3萬元至他人帳戶，表示要資助一名女性友人，對方稱父親過世急需用錢，因此想盡一份心意，解決對方的燃眉之急。惟該說法與常見詐騙手法相似，且雙方對話中出現「親愛的」等親暱字眼，更讓行員心中警鐘大作，立即通報警方協助查證。

廣告 廣告

柯男向警方表示，自己與對方相識多年，甚至曾見過面，但經警方進一步比對發現，匯款帳戶的所有人與他口中的「女網友」並不相符，聽聞得知極可能為問題帳戶後，柯男思考過後最終決定打消匯款念頭。警方也請他一同返回派出所進一步查證，並進行防詐宣導，過程中發現柯男已自行刪除與對方的對話紀錄，員警更耐心闡述假交友詐騙及帳號遭冒用的各種手法，讓柯男恍然大悟，點頭表示：「這個有可能。」

▲行員發現雙方對話有親暱字眼，且帳戶非喪父的女網友所有，懷疑男子遭詐通報警方到場。

警方呼籲，網路交友應保持警覺，切勿輕信對方以各種理由要求匯款或提供個資，詐騙集團常透過噓寒問暖等話術博取信任，待建立關係後再以「親友生病」、「家人過世」或「急需資金周轉」等名義行騙，令人防不勝防。提醒民眾，無論關係多親密，凡涉及金錢往來都應提高警覺冷靜查證，並可撥打165反詐騙專線或110報案電話諮詢，才不會淪為詐騙集團口中的肥羊。（照片記者鄭瑞芳翻攝）