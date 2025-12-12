女友傳訊求援、全裸餵奶視訊！男急搬警察救人 結局卻大逆轉

〔記者黃佳琳／高雄報導〕楊姓男子接到女友小美(化名)傳訊說她有危險，請幫她報警，接著又接到小美打來的視訊電話，楊男接通後看到她全裸抱著小孩餵奶，且神情怪異，報警求援，警方上門「救出」小美，小美指控遭前夫大壯(化名)性侵，但大壯否認，鬧上法院後，小美又改口稱自己是自願的，由於證據不足加上小美說詞反覆，法官判大壯無罪。

判決指出，今年1月9日晚間，大壯和小美相約吃飯，小美帶著襁褓中的女兒赴約，兩人吃完飯後，一起回到大壯的住處；回家後，大壯疑似吃醋小美和同學楊姓男子走得很近，但小美認為已經離婚1年多，大壯無權干涉她的私人交友，兩人為此鬧翻開始吵架。

口角衝突過程中，小美打了兩次電話給楊男，但楊男都沒有接到，小美又傳訊告知，稱自己有危險，請楊男幫她報警，楊男還沒看到訊息，又接到小美打來的視訊電話，楊男接通後，看到鏡頭另一端的小美竟然全裸，且抱著小孩正在餵奶，明顯就不是她自己拿手機拍攝的鏡位，此時，大壯接過電話，質問楊男和小美是什麼關係。

大壯在電話中威脅說要讓楊男死，之後電話便掛斷，楊男擔心小美被人強迫、有危險，報警後先前往她住處發現她不在家，之後小美就傳大壯的地址給他，楊男趕緊帶著小美父母和警察前去「救人」。

但警察和父母到場後，小美神色自若，也沒有向父母或警察求援，離開大壯家後，小美母親找律師協助，在律師建議下去醫院驗傷，但小美也沒說自己遭大壯性侵，而是律師得知兩人曾發生性行為後，小美才驗下體，檢出有大壯的DNA。

小美事後雖提告性侵，但高雄地方法院審理時，她又改口稱自己是自願和大壯發生性行為，由於證據不足加上小美說詞反覆，法官判大壯無罪，可上訴。

