女友懷孕想墮胎！純情男星黑化成恐怖情人 激烈衝突曝

孫綻(右)劇中化身恐怖情人綁架蔡祥。（圖／台視提供）





八點檔《寶島西米樂 傳承》中孫綻飾演的廟口流氓「汪龍」為了娶回心愛的「海珍」（蔡祥飾），鋌而走險從事非法走私，遭到通緝後更在逃亡途中綁架懷孕的海珍，只為「就近照顧」。純情男一夕變身「恐怖情人」，令人不勝唏噓。

孫綻(右)和蔡祥充分討論兩人的拍攝內容。（圖／台視提供）

孫綻(右)和蔡祥充分討論兩人的拍攝內容。（圖／台視提供）

孫綻苦笑表示：「我們原本的互動都很歡樂，沒想到劇情發展到這麼沉重。」而拍攝這場重戲的當天剛好是蔡祥生日，讓他備感壓力：「人家生日還要拍這麼痛苦的戲，突然覺得壓力超大。」

廣告 廣告

劇中海珍不願就範，情緒崩潰之下持刀相向，與汪龍爆發激烈衝突。孫綻回憶：「那把刀是真的刀，只是磨鈍過，看到還是覺得氣氛超壓迫。」他笑說其中一顆鏡頭印象深刻：「蔡祥拿著刀對著我，有種玉石俱焚的感覺，結果是她先豁出去。拍完真的差點換氣過度。」

孫綻與蔡祥激烈衝突。（圖／台視提供）

孫綻與蔡祥激烈衝突。（圖／台視提供）

為了讓畫面更逼真，孫綻拍攝前還特地獨處一段時間進入情緒。蔡祥則誇他：「綻哥很會導戲，開拍前都會先說好他會怎麼做，讓我完全有安全感。」孫綻謙虛回：「這都是前輩教的，一路傳承下來。」

孫綻也笑稱自己私下其實是「純情男孩」，絕不會像角色這樣衝動，還替角色喊冤：「汪龍其實是個孤單的人，他被遺棄過，只想要有家庭的溫暖。當他發現海珍懷孕、甚至想拿掉孩子，那個慌亂讓他越走越偏。」至於蔡祥被問到若遇到恐怖情人該怎麼辦？她幽默表示：「我現在連一般情人都遇不到，更不用說恐怖情人了！」



【更多東森娛樂報導】

●何宜珊追夢打動女性觀眾 馬國賢自爆「一年沒睡好」

●楊子儀逼哭尹昭德 「男男背後式」飄BL感：我們才是一對

●《寶島西米樂 傳承》踩鞋先告狀 盧彥澤勸架被笑「心機重」

