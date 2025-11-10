女友拒絕見面！台東莽男持空氣槍射海產店5發 2小時落網

台東昨（9日）不太平靜，先是有持刀傷人的凶案，晚間則是發生槍擊案，有名男子持槍狂射某海產店家門口5、6發，警方2小時後逮到人，並起出犯案的空氣槍，犯案動機疑似是感情糾紛。

警方逮捕嫌犯陳男。（圖／翻攝畫面）

台東警方指出，昨晚9點獲報，寶桑路上一家海產店家門口遭持槍射擊，旋即派員警趕往，初步了解，陳姓嫌犯昨晚去海產店找上班中的女友，女友拒絕見面，老闆也知道陳男平常的「素行」，不予理會，陳男因此憤而開槍，對著玻璃門射了至少5發，但玻璃很厚，子彈打不進去彈到地上。

警方全力追緝之下，2小時後將陳姓嫌犯逮捕到案，並起出他犯案的空氣槍，帶回偵訊後將他依涉犯《刑法》恐嚇、《槍砲彈藥刀械管制條例》等罪嫌，移送台東地檢署偵辦。

