女友泡湯猝死！男見慘狀心臟病發不治 檢警解剖查死因

北投某溫泉湯物離奇命案，檢方今日會同法醫相驗。（翻攝畫面）

台北市北投區行義路一家溫泉湯屋昨（8日）傳出離奇命案，一對46歲情侶雙亡。據了解，李姓男員工下午帶女友郭姓女子到湯屋泡湯，不久後發現女友倒臥浴池內明顯死亡，李男見狀情緒激動，疑心臟病發昏倒，送醫後仍宣告不治。

泡湯過久致命？現場初步排除外力

警方調查，李男為該溫泉餐廳停車場員工，假日安排女友到湯屋休息。郭女泡湯時間過久，同事察覺異常後通知李男前往查看。李男進入湯屋後發現女友已無生命跡象，當場情緒激動倒地。警消到場檢測現場一氧化碳及硫化氫濃度為0，湯屋設有通風孔，初步排除吸入有毒氣體，也未發現打鬥或外力介入痕跡。

廣告 廣告

台北地檢署與警方今日下午會同法醫對兩人遺體相驗，初步勘驗未見外力介入，但死因仍不明。檢警表示，將擇日進行法醫解剖，以釐清郭女及李男的真正死因。據了解，李男本身有心臟病病史，初步研判情緒激動可能誘發心臟病發。

更多鏡週刊報導

驚險瞬間！新莊公車右轉擦撞機車 騎士倒地險遭輾過

北市議員陳怡君貪汙案延燒！ 檢方上訴批量刑過輕

年前大放送！南投長輩4月起免繳健保費 不排富約有10萬人受惠