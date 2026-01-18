女友泡麵加蛋被罵「公主病」 網友：那我可能是皇太后病

一名女網友在社群平台上分享自己過去的一段經歷，表示自己吃泡麵時習慣加顆蛋，卻遭前男友指責為「公主病」，甚至因此引發爭吵。她在文章中提到，當時她非常傻眼，並反問：「吃泡麵加蛋也算公主病嗎？」

一名女網友在社群平台上分享自己過去的一段經歷，表示自己吃泡麵時習慣加顆蛋，卻遭前男友指責為「公主病」。（示意圖／中天新聞）

該名女子進一步表示，當時因前男友的言論，兩人還因此大吵一架。如今，事隔多年，她回憶起這段往事時，幽默地說：「如果他現在看到我不只要加蛋，還要加肉片、青菜和兩片起司，根本算是皇貴妃娘娘病了吧！」

這則貼文迅速引發網友熱議，許多人對於前男友的說法感到不可思議，紛紛留言表示：「加蛋是基本款吧，怎麼會被說公主病？」「他到底有多窮？」更有網友調侃道：「2026年新增的公主病條件：吃泡麵加蛋。」

不少網友分享自己吃泡麵時的「創意搭配」，有人曬出加入青菜、肉片、貢丸和蝦子的豐富泡麵照片，甚至有人笑稱：「我還加和牛，那我就是皇太后病了吧！」網友們紛紛留言自嘲，認為這樣的標準未免太過苛刻，並且直言：「父母讓我們過得像公主，不需要一個窮酸男友來委屈自己。」

