女友深夜傳訊求幫報警「卻開視訊全裸餵奶」 他衝現場救人！結局離奇因1句話大逆轉

一名男子接獲女友全裸視訊急報警！DNA驗出前夫卻因一句話大逆轉。（示意圖，非當事人／pexels）

高雄一名楊姓男子深夜接到女友小美（化名）傳訊求救，隨後又接到視訊電話，看見小美全裸、抱著嬰兒餵奶，情況怪異，他擔心小美遭脅迫立刻報警。警方和家屬趕到後，卻發現小美情緒平穩，後續卻指控前夫大壯（化名）性侵。然而在審理期間，小美說法前後不一，加上缺乏具體證據，最終法院判決大壯無罪。

飯後返家爆口角 前夫吃醋？

判決內容指出，今年1月9日晚間，小美帶著尚在襁褓中的女兒與前夫大壯相約共進晚餐。兩人吃飽後一同到大壯住處，後來疑似因私人交友問題引發不滿，大壯認為小美與同學楊姓男子關係密切，而小美強調與大壯已離婚1年多，並無權過問。

在口角升高、情緒激動之際，小美曾兩度撥電話給楊姓男子，但他都未接到。

視訊求救卻「全裸餵奶」？

在楊姓男子尚未看到求救訊息前，又接到小美撥出的視訊電話。他接起後驚見小美全身赤裸、抱著孩子正在哺乳，而拍攝角度明顯不是她本人手持手機，氣氛詭異。

畫面隨後被大壯接手，他對著鏡頭質問兩人關係，甚至爆出威脅字眼：「要讓你死。」語畢後便將電話掛斷。

楊男子擔心小美遭控制、可能有生命危險，立刻報警並先前往她住處，卻發現小美並不在家。後續大壯收到小美傳來的住址，他連忙與小美的父母及警方一同前往「救人」。

到場後卻神色平靜？母親帶去驗傷才爆 DNA

警方抵達大壯家時，小美表現冷靜，也未向父母或警察示意遭脅迫。

離開後，小美母親在律師協助下帶她去醫院驗傷。小美最初並未提及遭強迫性行為，直到律師得知兩人發生性行為後，才安排下體檢驗，結果檢出大壯DNA。

性侵指控翻轉？改口「是自願的」 說詞不一致成關鍵

小美事後向檢方提出性侵指控，但高雄地院審理時，小美又改變說法，表示當晚性行為是出於自願。

由於她的陳述反覆，加上沒有其他能證明強迫發生性行為的證據，法官認定罪證不足，最終裁定大壯無罪，仍可上訴。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

