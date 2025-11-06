女友激似「越南林志玲」！黃明志昔日1舉動被酸：可憐做你女朋友
娛樂中心／許智超報導
馬來西亞籍歌手黃明志涉入台灣網紅謝侑芯命案，昨（5）日凌晨現身警區總部投案，當時有3男2女陪他前往，而其中一名女子就是黃明志交往15年的正牌女友Sarah，由於外型清秀，曾被形容激似「越南林志玲」。不過，黃明志過去在臉書PO出女友照片，都會把對方的臉部打上馬賽克，讓網友狂虧「可憐做你女朋友」。
黃明志日前自行前往警局投案，當時除了律師之外，還有數位陪同者，其中一位身穿白色T恤、綁馬尾，戴著眼鏡的清秀女子就是黃明志的正牌女友Sarah。Sarah與黃明志交往15年，外型與越南女星「越南林志玲」海倫清桃有幾分神似。
黃明志來台工作時，經常能看見Sarah身影，因為她就是黃明志的造型師、化妝師，而外界好奇，黃明志過去曾邀請多位日本AV女優出演MV，是否會因此「把持不住」，他當時則笑稱，每次拍攝時女友都會到場協助，屬於工作人員之一，自然不可能有逾矩行為。
此外，黃明志曾多次在社群上貼出與女友、員工們出席活動的照片，不過他為了保護女方隱私，經常用貼圖遮住，但也因此被粉絲狂虧，「可憐做你女朋友要被馬賽克，如果我是女朋友有點傷心」、「你不馬賽克反而沒有人會知道」、「女友的照片一樣被打馬賽克，哎呀」。
然而，這回謝侑芯以「拍片討論」名義赴馬來西亞與黃明志見面，恰逢女友未同行，因此引發外界揣測，網路上也陸續出現自稱知情者的爆料，質疑他與多名女性之間存在「不當互動」。目前相關指控尚待司法釐清，接下來外界關注焦點在於他能否透過法律程序證明清白，粉絲也希望這段感情不會因傳聞與揣測受到無法挽回的傷害。
