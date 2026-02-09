女友犯「獨自泡湯」禁忌 北投湯屋情侶前後殞命

北投一間知名的湯屋發生離奇雙屍命案。（圖／東森新聞）





通風湯屋卻發生情侶詭異雙亡，甚至男友去查看，短短5分鐘也身亡？到底發生啥事。北投一間知名的湯屋發生離奇雙屍命案，死者是湯屋員工和他的女友，當時女友先到湯屋裡泡湯，一開始，男員工來敲門，女友都有回應，後來卻被發現倒在湯池裡面，明顯死亡，離奇的是，男員工發現後跟著倒在門口，送醫不治。

根據了解，當時這名女死者獨自一人在湯屋裡面泡湯，原本男友和其他員工都會定期來敲門，確認裡頭狀況，沒想到第三次敲門時，卻遲遲得不到回應。

廣告 廣告

警方調查，8號下午2點半左右，郭姓女子進到湯屋泡湯，半小時後男友來敲門，狀況都還很正常，他後續因為工作繁忙，改由其他同事4點來確認，但是5點半同事再次敲門，卻沒有得到回應，兩人打開門後，發現郭姓女子倒在湯池內，沒了呼吸心跳，同事拿完氧氣筒回來，就看到李姓男子倒在門口，失去生命跡象，雖然第一時間警消獲報到場，將人送醫搶救但仍然宣告不治。

其他泡湯民眾：「大眾（池）比較安全，湯屋空氣不好，萬一有狀況的時候，就沒有辦法真的來不及啊，（大眾池如果）不舒服的時候，旁邊有人可以急救。」

事發隔天大眾池跟部分湯屋，依舊照常營業。而櫃檯也有貼出公告，每一次湯屋使用時間，限時40分鐘。為了安全考量，限制2人使用一間。這一回是因為身體因素，還是另有原因導致情侶雙雙喪命，都還有待調查釐清。

更多東森新聞報導

情侶詭倒湯屋雙亡！高大成示警：聞「臭雞蛋味」快跑

情侶接連昏迷不治！詭異湯屋雙屍案 時間軸曝

北投湯屋驚傳命案！男女倒臥浴室內雙雙身亡

