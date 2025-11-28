女友疑似移情別戀 莽男理智線斷裂爆揍+拔釘器捶頭險釀命 19

CNEWS匯流新聞網記者王昭濱／綜合報導

今年3月間，桃園邱姓男子因為懷疑李姓女友與其他男人互動過於親密，雙方爆發口角，邱男情緒失控先爆揍李女，接著又持拔釘器攻擊，還將她的頭抓去撞牆，直到李女沒有動靜，邱男才緊急通之119將她送醫，所幸撿回一命。桃園地檢署全案偵結後，依家暴殺人未遂罪嫌起訴邱男，桃園地院審理後認為邱男並無殺人故意，改依重傷害罪，判他有期徒刑6年，全案還可上訴。

檢警調查，邱男與李女在龍潭區中興路同居，今年3月4日凌晨，邱男質疑李女與其他男性互動過於密切，雙方於是爆發口角，結果邱男突然出手掌摑李女，再以拳頭重捶胸口，接著又持拔釘器朝李女頭部攻擊，還強拽她的頭去撞牆。

直到李女沒有動靜後，邱男才驚覺闖禍，立即致電119將李女送醫，所幸經醫護人員急救後才將李女從鬼門關搶拉回來，李女出院後也對邱男提告。

邱男在面對桃園地檢署偵訊時坦承犯行，但否認殺人未遂，檢方認為，邱男在主觀上確實具有殺人犯意，根據警方提供現場照片、醫院診斷證明與李女指證等佐證，全案偵結後依《家庭暴力防治法》殺人未遂罪嫌起訴。

桃園地院審理時，邱男坦承與李女發生爭執後，有徒手拉邱女頭部多次撞擊牆壁，但否認持拔釘器毆打李女。法官認為，邱男雖有持拔釘器毆打李女頭部，但2人為情侶關係，衝突起主因為爭風吃醋，事發後邱男對李女也有急救行為，認為邱男並無殺人故意。

法官審酌，邱男僅因與李女因起口角爭執，罔顧李女可能遭受損害而訴諸暴力手段，李女經接受醫院治療後，仍有單側手腳無法出力的重傷害結果，不過念及邱男犯後立即呼叫救護車，將李女送醫接受治療，且事後坦承犯行，斟酌邱男先前已有數次違反《家庭暴力防治法》涉犯傷害罪刑，經法院科刑前案紀錄等狀況，審結後依重傷害罪，判處邱男有期徒刑6年，本案還可上訴。

