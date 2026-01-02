女友裸身曝屍荒野…死狀超怪異！鄉代會主席之子報案「否認殺人」沒人信

記者呂彥、陳弘逸／花蓮報導

花蓮縣玉里鎮51歲呂姓男子日前涉嫌殺害28歲林姓女友。（圖／記者呂彥攝影）

花蓮縣玉里鎮51歲呂姓男子日前涉嫌殺害28歲林姓女友，男方遭起底有吸毒、販毒前科，又是已故的鄉代會主席的兒子。呂男案發後，矢口否認殺人；但死者林女被發現時，全裸倒臥果園路邊，僅用幾件衣服覆蓋，遺體臀部有輪胎痕，死狀相當怪異也不單純，懷疑有遭毆打及凌虐，因此，警方未採信他說詞，將人依殺人罪移送。

據悉，兇嫌呂男是已故的鄉代會主席的兒子，有吸毒、販毒前科，2025年10月離婚，並與28歲林姓女子交往。

經查，當時呂男於2025年12月29日，開車載林女玉里鎮住處同住，未料，隔天就吵著要回家，31日深夜，竟把人載到人煙稀少的大禹公墓，雙方爆發爭執。

28歲林姓女友被發現時，全裸倒臥果園路邊，僅用幾件衣服覆蓋，遺體臀部有輪胎痕，死狀相當怪異也不單純。（圖／記者呂彥攝影）

據呂男所述，當時兩人發生爭吵，女友跳車不慎摔死、他車輪也掉到水溝內撞壞，並矢口否認殺人。但女方全裸倒臥果園路邊，只有幾件衣服覆蓋，遺體臀部有輪胎痕，死狀相當怪異也不單純，懷疑有遭毆打及凌虐。

此外，呂男車輛前後保險桿都有撞擊痕跡與血跡，身上也有毒品殘渣，加上說詞有諸多矛盾，被警詢後，依殺人罪移送偵辦。

