女友買365元鹹酥雞被他罵「拜金女」！律師開酸：你先去照鏡子

生活中心／朱祖儀報導

365元鹹酥雞。（圖／翻攝自Dcard）

情侶交往不只個性需要磨合，若是三觀不同也很難走下去。一名女網友日前抱怨，最近要買鹹酥雞回家，就想買回去和男友一起吃，男方主動說願意付錢，並指名要吃的品項，最後總共買了365元。但沒想到她帶回家之後，男方竟罵她是「拜金女」，還說「早知道你花這麼多，就不請客了！」最後雙方鬧到分手。律師林智群看完文章後，則發文開酸男方。

原PO在Dcard發文表示，下班路過一間新開的鹹酥雞店，於是打電話邀請男友一起吃消夜，對方也爽快說要出錢，並點了想吃的品項，隨後她也夾了一些想吃的食材，總共買了365元。沒想到帶回家之後，男友不停碎念太貴，「這樣的量其他家店不超過300元就有了」，甚至罵她是拜金女，且很後悔請客。

廣告 廣告

原PO被碎念了好幾分鐘，最後崩潰氣喊「不用付了」，男方還回「這是妳自己說的喔。」這還沒結束，由於鹹酥雞沒吃完，隔天早上男友起床又繼續碎念，「買貴還浪費食物！」讓她忍無可忍，表示光是男友想吃的品項就要190元，再加上她夾的食材，難免會超過300元，未料男友還嗆聲，「我已經設想好我們要吃的量了，妳沒必要再多點其他的，就點我列出來要吃的那些就好了。」最後雙方鬧到分手。

離婚,分手,吵架,情侶吵架,不爽（圖／資料照）

原PO因為擔心男友要重新找房子，特別轉了2個月房租給對方，並透露男友先前跟她借了2萬元補習費，但對方支支吾吾還不出錢，她也選擇作罷。她表示自己月收5萬多，男友則是4萬元，平時都是AA制，這次鹹酥雞是男方第一次說要請客，沒想到卻鬧得這麼難看，最終決定放下這段3個月的短命戀。

男方事後則在留言處道歉，表示自己會尊重女生的正常開銷，「這樣的行為一點都不敗金女」，會改掉自己的無知，也坦言自己經濟很拮据，除了必要開銷外，還要拿錢回家給家人，「我從頭到尾都不該干涉女友的錢，我為我的無知道歉。」

文章曝光後，眾人紛紛力挺原PO，「現在連下班後的鹽酥雞小確幸都已經是拜金女指標了嗎」、「自私是最大的地雷，幸好你分手了！」律師林智群也在臉書評論，「這個女生是扶貧女，不是敗金女喔！都接濟男朋友了，哪裡拜金？如果女生拜金，還會跟你這個窮男在一起？」最後更嗆聲，「欠錢的還想教債權人怎麼理財？你要不要去照一下鏡子？」

更多三立新聞網報導

93歲阿嬤骨折14次！腿感染「仍在找工作」 不敢退休真相曝光

小三數學「1897-392」答1500被扣分！老師曝正解 家長吵翻：有瑕疵

男友激戰突變「超持久」！妹子做到想哭 許藍方曝最佳愛愛時長

男友首次激戰盯她下體「驚呼7字」！妹子一聽愣了：驚訝還是喜歡？

