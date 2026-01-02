女友趁中共軍演偷帶小王「開房間」！軍人男友崩潰了

生活中心／周孟漢報導



中國在週一（29日）突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演，引發各國關切，但除了政治關係緊張外，沒想到竟也有人因為軍演「慘被戴綠帽」！近日1名義務役軍人因為軍演關係，休假被臨時取消，沒想到女友卻因此感到不滿，更在跨年這天與其他異性開房間，文章曝光後，讓不少網友氣喊「你這女友比中共還誇張」。





女友趁中共軍演偷帶小王「開房間」！軍人男友被綠崩潰：保家衛國為了什麼？

中國在週一（29日）突宣布進行「正義使命-2025」圍台實彈軍演。（圖／民視新聞網）

廣告 廣告

1名男網友在Dcard以「垃圾中共軍演 讓我看清一個人」為題發文，表示自己大學剛畢業，現在正在當兵，本來規定說元旦前一天會放假，因此有規劃帶女友去跨年，飯店也早就訂好了，不料卻因為中國突宣布進行圍台實彈軍演，因為提升警戒，義務役全部都不能出去。

女友趁中共軍演偷帶小王「開房間」！軍人男友被綠崩潰：保家衛國為了什麼？

1名義務役軍人因為軍演關係，休假被臨時取消，沒想到慘被戴綠帽。（圖／民視新聞網）





原PO見狀馬上傳訊息向女友道歉，也願意全額支付飯店費用，畢竟問題出在自己，同時也心疼女友要自己跨年，不料女友卻透過IG摯友限時動態寫下「跨年飯店訂了結果人出不來，國家比較重要啦，我就活該一個人過？」，甚至開嗆「該死的軍演我還能怪誰，也只能怪自己沒有多交幾個男朋友」。

女友趁中共軍演偷帶小王「開房間」！軍人男友被綠崩潰：保家衛國為了什麼？

原PO因此無法陪女友跨年。（圖／台北101提供）





原PO本不知情此事，是因女友友人得知原PO女友帶了其他男生，去住了他付錢的飯店後，實在看不下去才告知，原PO坦言「看到截圖時我已經心碎，但得知她拿我的錢、睡我訂的房、跟別人在床上慶祝跨年時，我才發現自己不只是被綠，簡直是這輩子最大的笑話」。

更令原PO覺得諷刺的是，跨年倒數那一刻，還在寢室心裡滿滿的罪惡感，覺得沒能陪在女友身邊，「結果那個當下，她正躺在我付錢的床上，跟別的男的一起跨年」，心碎表示「我這幾個月努力省下那他Ｘ不到7000的薪水，為了給她驚喜存的錢，最後竟然成了她跟別人開房的贊助金。保家衛國到底為了什麼？為了守護這種人？笑死」。

女友趁中共軍演偷帶小王「開房間」！軍人男友被綠崩潰：保家衛國為了什麼？

文章曝光後，立刻引發網友熱烈討論。（圖／翻攝自Dcard）





文章曝光後，立刻引發網友熱烈討論，紛紛替原PO抱不平，「真的超爛，還好你沒有把爛人帶到2026」、「我覺得你這女友比中共還誇張，早就想找理由劈腿了吧」、「這樣也好，中共幫你認清一個人」、「這是你唯一一次需要謝謝中共的時候」。





原文出處：女友趁中共軍演偷帶小王「開房間」！軍人男友被綠崩潰：保家衛國為了什麼？

更多民視新聞報導

議員受訪突伸手「摸女記者這1處」！超噁行徑全被拍

母女奔喪一半遭「6人輪流侵犯」！逞獸慾下場曝光

鬼父侵犯養女7年！洩獸慾後喊：我想要妳的貞操

