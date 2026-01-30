女友跟「川普19歲帥兒」太熟惹他不爽！ 俄男動粗下場慘了

馬特維魯米安采夫（左圖）對前女友動粗，巴倫（右圖）接到女子的視訊求救電話後，跨海向英國警方報案。（翻攝X@Cultination_）

美國總統川普（Donald Trump）與第一夫人梅蘭妮雅（Melania Trump）的20歲獨子巴倫（Barron Trump），擁有205公分身高和帥氣外型。近日英國法庭審理一起家暴案件，竟意外與巴倫有關。巴倫去年透過FaceTime視訊電話，目睹女性友人遭前男友施暴後，隨即從美國致電英國警方報案。法院最終裁定，涉案男子構成傷害罪成立。

巴倫視訊目擊家暴？ 一通電話救了她一命？

根據《CNN》報導，22歲的俄羅斯籍男子馬特維魯米安采夫（Matvei Rumiantsev），被控在2025年1月18日凌晨，對前女友施暴，法院裁定傷害罪成立。另外，他在案發後從獄中寫信給女子，要求她撤回指控，試圖干擾案件進行，也遭法院認定構成妨害司法公正。

本案之所以引發關注，是因為報案者是美國總統川普的兒子巴倫。根據警方通話逐字稿，巴倫得知女子遭施暴後，隨即從美國致電英國警方，他表示：「我從美國打電話過來，我剛接到一名女生的電話……她正被毆打。」他接著說：「這件事大概發生在8分鐘前。我剛剛才弄清楚怎麼打給人，這真的是緊急狀況。」

巴倫向警方說明，他是在社群媒體上認識該名女子，雙方當時進行了短暫的視訊通話。他後來以電子郵件補充，在通話過程中曾看到一名上半身赤裸、深色頭髮的男子接起手機，隨後就看見女子一邊哭一邊被打。基於法律原因，該女子不得公開姓名。她在庭上向陪審團表示，巴倫的那通電話「像是上帝的訊號，在那一刻救了我的命」。

巴倫（右起）是川普和梅蘭妮亞的獨子。（翻攝X@MELANIAJTRUMP）

視訊看到不該看的？ 巴倫跨海報警成關鍵證人？

審理期間，魯米安采夫承認，案發當晚確實接到巴倫的視訊電話，並坦言自己「在某種程度上感到嫉妒」，原因是女友與巴倫之間的互動。他在庭上說：「我開始向她解釋，我對她和巴倫聊天這件事感到不舒服。」他辯稱：「我並沒有控制她，只是想讓她理解，如果她因為我多年前和其他女生的訊息感到不安，那或許也能理解我看到她當下和別人傳訊的感受。」

檢方指控，魯米安采夫當時刻意延長與巴倫的通話，是為了「對女子展現支配地位」，但他否認相關說法。

在宣判前，承審法官班納森（Mr Justice Bennathan KC）提醒陪審團，對巴倫的說法應保持審慎態度，並指出，由於巴倫與該名女子關係親近，可能帶有個人立場，若他親自出庭作證，陪審團在評估時應特別留意。

不過，法院也針對魯米安采夫的其他指控做出不同裁定，他被判無罪的部分，包括同一天涉及的強暴和故意勒頸指控，以及另一宗發生於2024年11月的強暴和攻擊案件。

魯米安采夫預計於3月27日接受量刑宣判。

