女友逛基隆廟口遭陌生男襲臀！男友隔空怒開嗆

基隆廟口夜市。（圖／東森新聞）





基隆廟口夜市，有民眾逛街到一半，發現自己的女友遭一名陌生男子襲臀，氣得他當場和對方爆發口角衝突，其他熱心民眾上前包圍這名陌生男子。後續警方將這名男子逮捕，發現至少有5名女性受害。

基隆廟口夜市，大批民眾鼓掌歡呼迎接警察到來，他們團團包圍一名男子，因為他遭到指控，人群裡觸碰陌生女性臀部。

站在人群中央，頭戴白色毛帽，圍著紫色圍巾的就是遭指控的男子。

週日晚上人來人往的基隆廟口夜市，就有民眾發現，自己的女朋友遭性騷擾被摸臀部，為了替女友出氣，民眾當場情緒失控，對著男子飆罵，其他路人見狀，也幫忙上前圍住襲臀的男子。

廣告 廣告

警方：「性騷擾現行有涉案，對，你有刀子嗎，沒有，你先幫我帶回去，我就留5個被害人。」

警方獲報到場，釐清事發經過，將這名男子逮捕，因為他疑似對多名女性下手，至少5名女性受害，行徑相當囂張。

其他民眾：「人擠人當然人多的時候，就會藏著更多的，比較有惡意的人存在，所以這就是自己要更加留意一點的，（如果）我們監視器角度有拍到，我們一定是調出來提供，不然就是協助，當下的那位受害者報警。」

延平街派出所副所長蕭玉琳：「警方於現場依性騷擾防治法現行犯，將犯嫌逮捕並帶返所製作筆錄，全案依性騷擾防治法移送。」

男子的惡劣舉動，讓被害人相當不舒服，後續被送進警局，得對自己的無禮行為負起責任。

東森新聞關心您

尊重身體自主權！請撥打113、110

更多東森新聞報導

新北整復負責人是變態！熊抱襲臀女學員 下場出爐

中山狼連襲6女臀部 遭正義哥制伏...一票人認出他

影／抓到了！連6女遭襲臀 中山男狼狽壓制在地畫面曝

