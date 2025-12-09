女友遭推倒！他一拳一個打倒3女 全部進警局

台中市4名酒後女子疑因在電梯內口角，走到路口持續爭吵，其中1人被推倒在地。女子男友見狀保護心切，衝上前揮拳，接連將3名女子打倒。（圖／翻攝自社會事新聞影音）





台中市中區日前清晨發生街頭鬥毆。4名女子在酒吧喝酒後，疑似在電梯內發生口角，走出店外仍吵個不停，其中1名吳姓女子被另一方推倒在地，她的張姓男友見女友遭推，隨即衝上前對3名女子揮拳，一拳一個將人打倒在地，現場畫面被監視器拍下。全案警方訊後依聚眾鬥毆、傷害罪嫌，將涉案5人移送法辦。

根據警方調查，這起事件發生在6日上午7時許，地點位於台中市中區中山路、繼光街口附近。紀姓等3名女子與吳姓女子互不認識，雙方各自從中山路上一間酒吧離開，搭乘同一部電梯，疑因過程中發生口角，爭執一路延伸至店外街頭。

吳姓女子與對方3女大吵拉扯，張姓男友起初站在雙方中間緩和。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

監視器畫面顯示，眾人走到路口時，雙方仍在理論，吳姓女子與對方3女大吵拉扯。此時，前來接吳女的張姓男友也到場，起初他站在中間，試圖用身體隔開雙方。未料一名藍色外套的女子突然繞到側邊，伸手將吳女推倒在地。張男看到女友當場跌倒，立刻衝上前猛力揮拳，先後擊中紀女、蔡女及杜女3人，三人分別摔倒在地。

一名藍色外套的女子突然繞到側邊，伸手將吳女推倒在地。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

張男因女友跌倒，隨即衝上前猛力揮拳，先後擊中紀女、蔡女及杜女3人，三人分別摔倒在地。（圖／翻攝自社會事新聞影音）

警方表示，巡邏時接獲報案趕抵現場時，衝突已結束。雙方皆坦言事發前喝了不少酒，對於爭吵起因與誰先動手都說不清楚。事件共造成5人受輕傷，事後雙方互控傷害，3名女子指控張男施暴，張男與吳女則稱是對方先推人引發衝突。

警方調閱監視器並訊問相關人後，確認屬酒後多人鬥毆，最終依聚眾鬥毆及傷害罪，將5名涉案人移送台中地檢署偵辦。

