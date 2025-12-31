女友閨蜜來訪起色心 男子硬上性侵判刑3年4月

基隆地院近日審結，認定陳男觸犯強制性交罪，判處有期徒刑3年4月。(記者吳昇儒攝)

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆一名陳姓男子與詹姓女友同居，去年8月24日晚間，詹女閨蜜前往該處拜訪，並留在該處過夜。陳男見被害女子在屋內休憩，竟起色心，強行將對方壓制在床上，性侵得逞。被害女子離開後，報警處理。基隆地院近日審結，認定陳男觸犯強制性交罪，判處有期徒刑3年4月。

檢警調查，詹女閨蜜於案發當日前往其住所拜訪，而詹女同居的陳男見到被害女子後，心起歹念。趁被害人在屋內休憩時，強行將她壓制在床，並將其內、外褲褪去後，強制猥褻對方，再將生殖器插入被害女子體內，性侵得逞。

被害女子事後跑到派出所報案，對陳男提出強制猥褻、強制性交等告訴。檢察官偵訊後，依法提起公訴。

法官審理時，陳男坦承所有犯行，並當庭向被害女子道歉，最終取得對方諒解。法官認為，陳男所犯強制猥褻罪部分，被強制性交罪所吸收，考量其犯案動機、目的及手段等，判處陳男有期徒刑3年4月。

