女友陳屍住處沒報警反忙搬上車「還打給她兒：你媽死了」他則還活著

社會中心／高雄報導

警方在鳳山區攔到座車，遺體就橫躺在後座。（圖／翻攝畫面）

高雄市一名男子昨（17）日接到母親的同居男友來電，對方匆忙說了句「你媽死了」，同時透露有了輕生念頭，便掛了電話，嚇得該名男子連忙報警。警方獲報後，隨即展開調查，並於鳳山區明鳳一帶找到男方的車輛；經過確認後，女方已明顯死亡，男友則沒有生命危險，另警方也在車內搜出毒品，馬上將死者男友帶回進行偵訊。

據了解，死者育有1男1女，由於和男友同居，所以死者並沒有和子女住在一起。然而，死者兒子昨（17）日接到母親男友電話，對方僅匆匆拋下一句「你媽死了」便掛斷電話，這讓死者兒子非常不安，即便不斷聯繫母親想要進行確認，卻始終杳無音訊，最終只能報警尋求協助。

男子運屍動機及女子死因不明，有待相驗釐清。（圖／翻攝畫面）

鳳山警方於當天下午13時許接獲報案後，隨即透過監視器初步掌握報案男子母親的男友車輛駛上國道10號、往屏東方向行駛，除馬上以車追人外，也通報全市線上警網，加強攔查、協尋；最終於1個小時內，警方在五甲地區尋獲報案人母親男友的車輛，但女子仰躺在後座與後車廂之間、已經身亡，其男友則意識清楚、性命無虞。

此外，警方還在車內查找到毒品，立即將死者男友帶回警局調查。據了解，情侶倆都有毒品前科，但女方卻在17日上午不明原因陳屍家中，男友醒來、發現後，第一時間並非報警，而是將屍體搬運上車，並致電給死者兒子告知其母親已經身亡，隨後便載著女友遺體四處移動；至於女子究竟為何身亡？仍待檢警近一步調調查，以便釐清死因。



