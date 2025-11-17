女友陳屍家中！ 男載遺體趴趴走 致電死者兒：你媽死了

男載同居女友遺體四處跑，警方攔查車輛，搜出毒品。（圖／TVBS）

高雄鳳山區發生一起離奇命案，一名50多歲婦人陳屍家中，沒想到，同居男友竟載著她的遺體四處跑，途中還致電死者兒子丟下一句「你媽死了」，警方獲報攔查到同居男友，並在後座發現婦人遺體與毒品，不過死因還得等相驗釐清

這起命案發生於17日高雄鳳山區，警方獲報後展開攔查，拉起封鎖線並在車輛周圍進行詳細蒐證。根據了解，死者是一名50多歲婦人，與男友同居在鳳山區，疑似因吸食毒品過量而身亡。令人匪夷所思的是，同居男友不但沒有報警，反而載運她的遺體，開著試駕車往南逃逸。

在逃逸過程中，男子撥打電話給死者的兒子，丟下「你媽媽死了」的話語後便匆忙掛斷。死者兒子與母親平時分居且少有聯繫，接到這通突如其來的電話後嚇得立即報警尋人。附近民眾表示，當時看到有兩三部警車在攔截一輛黑色汽車，而案發地點平常很少有人，通常只是停放車輛的地方。

警方在攔查過程中，不僅在車內發現了婦人的遺體，還搜出毒品。據了解，這對同居男女都有毒品前科，而男子落網後因疑似吸食毒品導致精神狀況不佳，無法立即製作筆錄。目前，婦人的確切死因仍待相驗釐清，而同居男友為何要載著遺體四處逃跑，警方正持續調查這些重重疑點。

