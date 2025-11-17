女友雙標不給看手機！他直接分手「回復原廠設定」 網傻眼：不值得

許多人交往時為了安全感，可能會和另一半要求看手機。一位男子近日被女友要求看手機、設定專用密碼和指紋臉部辨識，他果斷答應把手機交給女友，沒想到他反過來後要求交出手機時，女友卻打死不從，又拒絕刪除手機設定，讓男子覺得女友雙標，決定直接分手，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，女友和他逛街時突然要求看手機、設定專用密碼和指紋臉部辨識，他也直接把手機交給女友，沒想到換他要求看手機、設定密碼時，女友卻是打死不從，甚至辯稱「女生本來就很多小秘密，你難道不懂尊重女生嗎？」，接著又拒絕刪除原PO手機的設定。

廣告 廣告

原PO指出，面對女友的雙標態度，他直接把手機回復原廠設定，同時也跟女友提出分手，事後也陸續刪除雙方一切聯絡方式，雖然女友雙標不一定就是出軌，但原PO認為女友的態度已經證明一切，加上過去女友也有許多雙標狀況，所以還是儘速分手為上。

對此，許多網友紛紛回應，「我覺得你做的對，要就一樣，不要就請別要我做」、「我也是這樣，你沒辦法做到或是接受的事，就不要叫我做或接受」、「會這樣隨便翻跟設定的女生也很不尊重人，後面的反差態度明顯是有問題」。

不過也有人提醒，「只有我覺得為了這樣回復原廠設定很不值得嗎？」、「把設定的指紋、頭像或密碼刪除不就好了嗎」；原PO則坦言，事後他才發現手機回復原廠設定很不方便，不是單純重新下載APP就好，因此呼籲其他人別學他一樣回復手機原廠設定。

更多中時新聞網報導

不只1家供應商 龍忠其他蛋合格

在台美人 須留意肥爸、肥咖條款

曹雅雯為父開唱 用歌聲送他最後一程