女友離奇陳屍公墓！男友報案反淪嫌疑犯 兇殺疑點曝光

花蓮玉里大禹里山區公墓今（31）日上午被人發現一具女屍，身體多處瘀傷、頸部有勒痕、臀部有明顯輪胎輾壓痕，衣衫凌亂。據了解，報案人呂姓男子宣稱死者是他的林姓女友，因為跳車意外身亡，但警方發現呂男車輛及家中皆有血跡，並在他身上查獲毒品殘留，因此將呂男逮捕，依殺人罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，鑑識人員將持續採證釐清案情。

今日上午11時多，花蓮玉里大禹里山區公墓附近發生命案，一名28歲林姓女子遭虐致死。警方接獲50歲呂姓男子報案，稱女友倒臥地上無呼吸心跳，但呂男矢口否認犯案，辯稱林女自行跳車意外身亡，並指身上傷痕是前夫所造成。

警方到場初步勘查，林女頸部有勒痕，身體多處瘀傷挫傷，臀部還有明顯輪胎輾壓痕，衣衫凌亂，平躺於現場。據了解，12月29日，呂姓男子從吉安載林女回玉里住處，昨日兩人因林女想回吉安與呂男起爭執，呂男不肯，並將林女帶到山上公墓附近，林女因害怕不敢離開。途中兩人再度發生爭吵，呂男辯稱林女自行跳車，但現場跡證疑點重重。

鑑識人員現場採證後，發現呂男車輛前後保險桿有撞擊毀損及血跡，呂男住處房內也發現血滴。此外，警方在呂男身上查獲毒品殘渣。初步研判，不排除林女生前遭勒頸及毆打凌虐，最後被車輛輾壓致死，相關跡證已送驗。

呂姓男子隨後當場遭逮捕，訊後依殺人罪嫌移送花蓮地檢署偵辦，警方將持續追查事件細節，案情仍在調查中。

