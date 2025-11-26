女友驚見男友「GG長痣」！醫：可能是癌症 嚴重恐「轉移到肺或腦部」

記者簡浩正／台北報導

若小弟弟上有長痣，可能與癌症或癌前病變有關。（示意圖／資料照）

男性注意，若小弟弟上有長痣，可能與癌症或癌前病變有關。泌尿科醫師顧芳瑜提醒，若男性GG（陰莖）上長痣，可能是癌症，也可能跟HPV病毒感染有關。



顧芳瑜發文表示，有女性詢問男友GG上長痣，這是性病嗎？他解釋，GG長痣是有幾個可能情況，一個是黑色素細胞瘤，算是皮膚癌。

另一種是鮑溫氏的皮膚疹，他說這是一種癌前病變，跟HPV病毒感染有關。而且這不是只有長在GG上，最近發現一個病人長在屁股上，「只要皮膚有HPV感染，都有可能會轉變成這樣的癌症」，最後可能會轉移到肺或腦部。

醫師提醒，若小弟弟上有長痣，可能與癌症或癌前病變有關。（圖／翻攝自鳥科學先生-泌尿科顧芳瑜醫師粉專）

如何治療？顧芳瑜表示，如果早期沒有擴散，可以手術燒掉或切掉，等它長出新的通常就正常，並追蹤就好；當你覺得GG上有奇怪的東西，就可以找醫師幫你治療，「其實女生也會有，我們也有發現長在女生的外陰部」，所以無論男女發現異狀都應該進一步就醫檢查。



