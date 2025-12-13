女友點486元檸檬魚！請客男後悔要求AA 追討餐費PO文怨「想分手」

記者鄭玉如／台北報導

情侶間開銷怎麼分攤，沒有標準答案，因此經常成為討論話題。近日一名網友發文抱怨，他與女友到美食街用餐，對方點了最貴的486元檸檬魚套餐，兩人餐費超出預算，讓主動請客的他難以接受，回家後傳訊息，要求女友補貼部分餐費，未料遭到已讀不回，讓他傻眼直呼「想分手」，貼文曝光後掀起熱議。

一名男網友在Dcard發文提到，他的薪水並不高，交往前就與女友談好，花費採AA制（各付各的），近日他陪女友逛百貨公司，並決定在美食街用餐，由於他剛領到工作獎金，於是主動提出請客，認為美食街的餐點價位約200元左右，不至於讓他的負擔太大。

原PO表示，他選了一間泰式料理，女友卻點了菜單上最貴的檸檬魚，還升級成486元套餐，並加購大份月亮蝦餅，兩人餐費一共753元，讓他心裡感到不平衡，大嘆「點這樣不覺得有點太奢侈嗎？怎麼好像都沒替我這個掏錢買單的人想一下」。

原PO事後傳訊給女友，寫道「妳今天點得有點太多、太超過了，希望餐費妳可以幫出一點」，女方回覆「你自己說要請客，店也是你挑的」、「點餐的時候也沒說什麼，現在突然跟我要錢」，更解釋蝦餅是兩人分著吃，最終已讀不回。原PO表示，「美食街一個人點到快500塊，這認真不會太誇張嗎？有點想放生了」。

不少網友表示「點太多可以事後溝通，但說好請客又叫對方出一點錢就…而且一餐這樣真的沒多貴」、「覺得很貴的話，應該在看到菜單點餐的時候，直接當面講清楚，換一家餐廳吃，雖然當下可能會很尷尬，但這還算是一個雙向的溝通討論，但你付了錢，事後用Line跟人拆帳要錢，就是單方面的追討，當然會不爽」。

不過也有人提到，「別人請客的時候，我都不敢點超過對方太多的東西」，還有人分享類似經歷，「我前男友也說要請客，讓我隨便點，對方也吃得很開心，後來結完帳後說要AA。而且每次吃飯服務生來，我說要分開付，他就說『我付就好』，以為很帥氣，付完回家後再私訊我，說今天帳單多少轉給他」。

