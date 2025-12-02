女友「吃藥流產」遭職軍男友硬上洩慾！她絕望哭泣反抗…1原因司法沒轍

記者陳弘逸／花蓮報導

花蓮胡姓職業軍人2年前，多次跟同居女友小花（化名）發生性行為懷孕，事後女方藥物流產，產生心理陰影，多次表明、排斥不願再發生肉體關係；他克制不住，竟趁小花如廁時，衝進浴室不顧對方哭泣反抗，強制性交得逞。事後胡男挨告，在審理期間死亡，因此，法院諭知不受理判決。

判決指出，胡姓現役軍人2019年9月15日入伍，軍種為陸軍；2023年跟同居女友小花（化名）多次發生性行為懷孕，同年10月2日至18日間，接受婦產科診所開立藥物，進行藥物流產，因此產生心理陰影。

即使小花多次表明、排斥不願再跟胡男發生性行為；但男方為滿足自身性慾，竟趁女方如廁時，闖進浴室，無視她哭泣反抗，強制性交得逞，事後挨告。

胡男因涉犯陸海空軍刑法第76條第1項第7款、刑法第221條第1項之強制性交罪遭依法起入，並於2023年2月3日因案退伍。

案件進入審理階段，胡男於今年11月2日死亡，因此，法院依刑事訴訟法第303條第5款定規定，被告死亡，諭知不受理之判決。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

