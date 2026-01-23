女受困電梯沒帶手機 靠AirPods「這功能」脫困

許姓女子耳朵上戴著 AirPods ，嘗試連動手機撥打110 ，成功聯繫上警方。（圖：烏日分局提供）

台中市一名39歲許姓女子，日前前往龍井區新屋打掃，不料在搭乘電梯時遇上機械故障受困。許女當時沒有隨身攜帶手機，在孤立無援之際，幸而想起正佩戴著無線藍牙耳機（AirPods），緊急透過語音撥打110求救。台中市警局烏日分局龍井分駐所獲報後，火速聯手電梯工程師到場救援，成功化解「電梯驚魂記」。

警員黃瓊云、劉螢融接獲報案，表示受困於住宅電梯中。員警一邊通報鎖匠，一邊趕往現場。抵達後，電梯工程師在1樓敲擊電梯門試圖對話，隱約聽到許女的回應聲自頂樓傳來。為了搶時間，兩名員警不顧身上沈重的執勤裝備，衝上4樓頂樓確認受困位置，並在工程師快速排除故障後，順利開啟電梯門救出許姓女子。

許姓女子脫困後臉色蒼白、語帶哽咽。她表示當時隻身一人到新屋打掃，搭乘電梯下樓時突然發生故障。雖然按下電梯內的緊急通報鈕卻沒有反應，加上手機隨手放在電梯外的地板上，且周遭大多是還沒有入住的空戶，大聲呼救也無人應答，簡直是叫天天不應，叫地地不靈。就在極度恐慌中，她突然驚覺耳朵上還戴著 AirPods 耳機，於是嘗試連動手機撥打110 與電梯公司，這才成功聯繫上外界。事後了解，這部電梯疑似因曾斷電導致主機板故障，且因屋主尚未正式入住，未安排定期檢修，才導致意外發生。

台中市警局烏日分局分局長謝博賢呼籲民眾，如果遇上受困電梯情形，謹記「不要慌張、不可開門、不會窒息、快點求救」的「三不一快」自救訣竅，千萬不要貿然嘗試自行脫困而發生墜落或受傷情形；如果受困時，電梯訊號差時，可試圖撥打緊急救難號碼「112」，同時敲打電梯門製造聲響、大聲呼救引起他人注意。（張文祿報導）