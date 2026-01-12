女吃自助餐吃「鱈魚」狂噴油屁！專家揭辨識關鍵

一名女子近日在社群平台發文指控，她到台北西門町某自助餐館購買兩個便當，其中包含一片魚肉和兩樣青菜，價格總計160元。

當時她認為自己點的是鱈魚，但食用時發現口感相當怪異，魚皮厚實呈現黑色網格狀，肉質Q彈紮實不易夾散，與印象中細嫩的鱈魚明顯不同。

這名女子表示，將整片魚肉吃光後，隔兩天開始出現異常症狀。她不斷放屁且完全無法控制括約肌，更令人困擾的是，放屁時還會有橘色油脂一起流出。事後上網查詢相關資訊，才發現自己吃到的可能並非鱈魚，而是俗稱的油魚。事件迅速在網路上發酵，引起廣泛討論。

許多網友紛紛分享過往誤食油魚的慘痛經歷，症狀包括不斷拉肚子、放屁，以及排出油脂等情況。有民眾表示，外食時確實難以分辨魚肉種類，通常只能選擇信任的店家。

針對油魚與鱈魚的差異，農業部水產試驗所提供專業說明。油魚是棘鱗蛇鯖及異鱗蛇鯖兩種魚的通稱，若是整條魚的外觀很容易與鱈魚區別。但切成片狀販售後，對一般消費者而言辨識難度提高。

水產試驗所指出幾個辨識要點。首先，油魚的肌肉組織密布油脂腺，用手觸摸會有明顯油膩感；相較之下，鱈魚的肉質細緻綿密，不會有油油的手感。其次，油魚剖面後體側中央部位會有顏色特別深的血合肉，鱈魚則沒有這種特徵，且肉質較白而透明，腥味也比較少。

長庚醫院臨床毒物中心主任顏宗海醫師解釋，油魚含有豐富的蠟酯成分，這種物質人體消化道無法吸收代謝。一旦民眾食用油魚，很多人會出現腹瀉症狀，排出的糞便呈現油膩狀態。這些無法消化的油脂會以劇烈方式排出體外，因此常被誤認為食物中毒。

台灣市面上常見的鱈魚替代品種類繁多，價格差異明顯。扁鱈即大比目魚，每公斤約200元，魚身較扁，肉質綿軟鬆散。圓鱈俗稱智利海鱸，肉質雪白細緻，價格最貴，每公斤約400元。油魚則是最便宜的選擇，每公斤僅約70元，魚肉偏黃白色，魚皮呈灰色且有白色突起紋路。

自助餐業者表示，負責任的店家會明確告知顧客魚肉種類。真正的鱈魚肉質較為透明，油魚則呈現乳白色，兩者口感絕對不同，鱈魚的口感明顯較佳。醫師呼籲，外食族點餐時應特別留意，業者也應清楚標示魚種，確保消費者食用安全。

