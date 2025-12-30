女同事婚外情拒摸胸 人夫硬來吃官司

台中一名人夫出軌女同事，但女同事的禁忌是摸胸，沒想到去年人夫趁兩人同乘公務車時壓制摸胸，女同事氣炸提告，台中地院判賠25萬元。(記者陳建志攝)

〔記者陳建志／台中報導〕台中市阿雄(化名)已婚，卻與公司女同事小芬(化名)發生婚外情，但小芬的禁忌是不准阿雄摸她的胸部，沒想到前年7月，阿雄趁兩人同車的機會，在車上強制壓制身體後襲胸得逞，小芬事後氣炸提告，阿雄雖辯稱兩人是你情我願情侶關係，但法官認為小芬當下已明確拒絕，刑事部分依強制猥褻判決7月徒刑，民事小芬求償100萬元，台中地院判賠25萬元。

判決指出，阿雄與小芬是同事，阿雄因工作相處對小芬萌生愛意，竟在2023年7月11日晚上，趁駕駛公務車載小芬外出的機會，強行以手及身體壓制小芬讓她無法抗拒，接著撫摸右側乳房，以強暴方式猥褻得逞，小芬不甘受辱報警提告，刑事依強制猥褻判阿雄7個月徒刑，小芬因事後產生嚴重壓力後創傷反應，接受心理師諮商，提告民事求償100萬元精神慰撫金。

阿雄在台中地院審理時辯稱，兩人認識將近兩年，是情侶關係，雖是婚外情，但均屬你情我願，且親密程度已有幾十次，當天雖觸摸小芬胸部，但她說不要就停止了，並強調違背她意願僅有一次，認為請求金額過高希望能予以酌減。

台中地院法官認為，小芬在警詢和審理時，都明確表示對於阿雄當晚摸胸的行為強力反抗，表達不願意，且兩人當時為婚外情關係，沒必要虛構涉及個人名節的事情，讓自己陷入可能遭阿雄配偶追究法律責任危險而誣陷他的必要，認定阿雄在本件審理時翻供，是事後卸飾之詞，難以採認。

兩人的對話也顯示，小芬表示「為什麼你都不願意面對自己的錯？」、「就是身體的界線啊，我不想被摸這樣。」證明事發當時兩人雖為情侶關係，但小芬對於觸碰胸部為禁忌之事，阿雄早已知悉且明瞭，卻仍故意為之，審酌雙方的身份、地位、學經歷、經濟狀況和損害程度，判決阿雄應賠償25萬元，可上訴。

